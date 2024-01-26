金管會開放銀行申請採內部評等法 7家有意願

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銀行業原先僅能採用標準法計算資本，為精進銀行內部風險管理能力，金管會開放銀行申請採信用風險內部評等法，首批申請期限至今年6月30日止，6家大到不能倒銀行及玉山銀均表達有意申請適用。

為強化銀行內部風險管理能力，透過更精準方式衡量並控管信用風險與授信資產，藉以精確化資本計提，金管會開放銀行申請採信用風險內部評等法（IRB法）計算資本，對於本身資料建模精確、有能力細緻估算自家風險性資產的銀行有利。

所謂標準法為一刀切、各銀行適用同一套標準，因相對採保守性原則評估風險性資產，導致計算出的風險性資產多半較高，但若銀行適用IRB法，透過更細緻區分及精密偵測，可望更精準計算風險性資產，也可望較標準法計算出的風險性資產下滑，有助資本適足率表現。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，金管會開放銀行梯次申請適用IRB法，首批申請期限於今年6月30日截止，目前有12家銀行資產規模符合申請門檻，其中有7家已表達有意申請適用，包括6家系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）及玉山銀行。

金管會明定申請適用IRB法的銀行必須符合4大門檻，包括應符合資產規模達新台幣2.5兆元、應具財務健全性、應具守法性、應符合計算方法說明所定最低作業要求；金管會審查重點則包括資料系統正確性、風險模型合理性、公司治理與監督機制妥適性及執行情形等。

童政彰指出，針對銀行申請案，金管會將辦理初審、複審、實地審查並給予銀行1年試辦期，預估審查及完成試辦所需時間共1年10個月，後續再通知銀行准駁結果，預計銀行最快2026年第2季可正式適用IRB法申報資本適足比率。