日自民黨領導層為獻金醜聞止血 擬要求安倍派負政治責任

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本共同社報導，據相關人士25日透露，圍繞日本自民黨派系政治集資宴會（募款餐會）收回扣事件，自民黨領導層要求成為搜查對象的安倍派幹部，討論如何負起政治責任。安倍派內出現呼聲，認為主席鹽谷立和事務總長、前國對委員長高木毅等人有必要退黨。

東京地方檢察廳特搜部19日以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，起訴安倍派事務局長松本淳一郎、二階派前事務局長永井及岸田派前事務局長佐佐木和男。檢方也起訴安倍派參議員大野泰正、眾議員谷川彌一及二階俊博事務所祕書梅澤修一。大野與谷川被起訴後，已退出自民黨。至於安倍派7名核心人物松野博一、高木毅、世耕弘成、萩生田光一、西村康稔、鹽谷立、下村博文，以及二階俊博，則因檢方無法證明他們與會計負責人共謀，未予以起訴。

東京地方檢察廳特搜部對鹽谷、高木以及前官房長官松野博一等人以自願方式詢問了情況。認為難以讓他們承認與以不拘留的形式被起訴的會計負責人合謀，因而放棄立案，但輿論批評呼聲高漲，在首相岸田文雄擔任總部長的黨政治刷新總部全體會議上，也紛紛有人要求實施處分。

岸田在23日的全體會議後向媒體表示，在讓相關人士履行說明責任的基礎上，將就政治責任得出結論。

據共同社報導，自民黨森山派（近未來政治研究會）25日在國會內召開會議，決定解散派系。這是黨內6個派系中第四個決定解散的、也是首個無人在政治集資宴會收回扣事件中被立案但解散的派系。受該事件影響，自民黨改革中期報告稱將取消派系的「金錢和職位」功能，森山派這一決定是基於上述報告。

擔任會長的自民黨總務會長森山裕在會後向媒體表示：「解散是痛苦的決定。為挽回政治信任而作出了決定。」據悉森山派所屬議員無人提出異議。

森山派所屬議員為8人，是自民黨內人數最少的派系。1998年由前副總裁山崎拓創設，經歷由前幹事長石原伸晃擔任會長的石原派後，於2021年12月成為森山派。

6個派系中，因收回扣事件被立案的安倍派、二階派、岸田派已決定解散。麻生派計畫保留派系。茂木派會長、幹事長茂木敏充表示出保留派系的意向，但參院方面持謹慎意見，近期派系內將展開磋商。

自民黨的政治刷新總部23日召開全體會議，針對派系政治集資宴會收回扣問題，提交黨改革中期報告，並獲得通過。派系並未全面取消，而是允許作為分離了「金錢和人事」機能的「政策集團」繼續存在。圍繞收回扣問題，報告提及「將就相關人員的明確說明責任、政治責任得出結論」，似乎是考慮到收回扣的安倍派議員，但未寫明責任內容。

在野黨立即提出批評，立憲民主黨幹事長岡田克也指出：「非常不徹底。這就是表演。」包括修改《政治資金規制法》在內，針對收回扣問題的政治改革預計將在26日召集的例行國會上成為最大議題。

岸田在23日會後對媒體表示「將完全擺脫搞派系的自民黨」。對於尚未決定解散的麻生派、茂木派、森山派，他強調：「將要求他們遵守黨的新規則。將不再是派系。」岸田未明確提及對安倍派幹部的處分。

中期報告正文未使用草案階段出現的「取消派系」一詞，僅在標題中使用。除了取消分配給所屬議員的活動資金外，還將禁止政策集團的政治集資宴會，關閉事務所，例會等活動要在黨總部舉行。

在選任閣僚等人事安排方面，不接受政策集團的推薦，將寫進被稱為治理準則的黨行動指針中。報告還寫明將修改黨章，如果會計責任人被捕或被起訴，對於擔任該團體代表的議員，自民黨能根據情節給予處分。