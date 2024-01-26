抵擋入冬最強寒流！台中七期豪辦、豪宅恆溫抗寒、特殊規劃超吸睛

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超強寒流連續多天發威，各地出現入冬以來最低溫，中部普遍來到6～8度之間，山區更出現降雪，而建築物內的溫度除了受座向、樓高影響，也考驗規劃設計的功力！台中品牌建商針對建築所推出的新工法、新建材帶來抗寒、恆溫的效果，格外受到業界矚目，在這波寒流中意外成為討論焦點！

知名建築師余曉嵐表示，基本上，無論RC或鋼骨帷幕建築，外牆越厚保溫性越高，通常最好的保溫層是混凝土或者具備隔熱層的牆壁，但由於建築要有採光通風，就必須開孔，只要開孔就可能形成容易流失能量的「熱橋」；熱的傳播方式又分為傳導、對流跟輻射，以對流來講，最好的隔絕方式，就是使用氣密窗。

另外，傳導就跟玻璃有關，玻璃越厚，隔絕性越好，雙層玻璃加入中空層更可產生斷熱效果，甚至可防止結露；而玻璃鍍LOW-E膜或採用較深色或反射玻璃，也是降低輻射的一種方式。

余曉嵐表示，現在大家都非常注重通風採光，所以外牆採用大片玻璃，已經成為趨勢。要觀察一棟帷幕建築隔熱的性能，最好就是解析其玻璃的組成及帷幕的構造方式，一般又以單元式帷幕有較佳性能，而一般混凝土外牆大樓，則是觀察窗戶的氣密等級為優先。

以目前中台灣最受矚目的七期新地標「台中之鑽」為例，建築外層採用雙層膠和超白熱硬化玻璃並鍍LOW-E膜，中間採用12mm的中空斷熱層，內部再採用10mm的超厚強化玻璃，確保可以阻擋17級以上強風，同時確保內部的人員安全無虞，更可享受非常明亮柔和的光線及景緻，有別於其它帷幕大樓僅簡單採用深色玻璃為主，在設計上兼具美觀及實用性，更是目前台灣商辦大樓最高等級的玻璃帷幕設計。

此外，為了讓這棟大樓做得盡善盡美，在沒有辦法做單元式帷幕的挑高21米大廳外牆，採用更高等級的纜索結構四層中空超白熱硬化玻璃，屆時更可以在市政路與河南路口，觀賞到全台少有的建築帷幕牆案例。

在七期豪宅方面，擁有府會園道一號燙金門牌的「寶璽天睿」採用SC鋼骨結構，搭配東京晴空塔制震系統日本KYB，在耐震係數上遠超法規規範，採用日本專業技術、日本原廠YKK金屬單元帷幕外牆，外觀是全棟花崗石材立面，為確保品質，工法有別於傳統乾式掛裝，是台中第一座採用最新德國Fischer精密工法安裝石材外牆的建築，而雙外牆的設計，既可有鋼骨的抗震性、帷幕的美觀性，又可兼具石材的恆溫及大器，讓住戶更加安心。

而即將落成的七期市政路「寶輝SKY TOWER」豪宅新成屋，延續品牌一貫建築理念，全棟以玻璃帷幕預鑄工法施工，帷幕單元出廠前，通過美規ASTM、AAMA標準的風雨實驗測試，能通過7級地震、17級颱風、超越法規要求2.5倍的安全標準；而玻璃部分則採用最先進的中空複層節能熱硬化LOW-E玻璃，與傳統玻璃相較，可以更有效阻隔熱輻射、節能效率提升3倍！

預計2024年落成的七期「麗晨語山簷」，則跳脫過往常見的錯層陽台及單面植生牆設計，規劃Double Skin複層植生牆體，避免雨水及空氣中有害物質與建築物表層塗料直接接觸，提高建築物壽命，多了一層複層設計，在冬天還可減緩冷風直接與外牆接觸，在夏天可減少熱輻射，大大降低冷氣功率的能耗。

此外，該案室內各戶均配備全熱交換器，一年四季均可將空氣調節到適合的溫度，提供給各室內空間，且全戶主、次浴室皆配置暖風機設備，顯見麗晨建設在規劃面的高度用心。

此外，位於國美館特區的「由鉅大恆」，外觀帷幕使用德國旭格帷幕系統，並搭配LOW-E中空複層玻璃，可阻絕室外噪音並有效制冷隔熱。