審慎樂觀、穩健成長 黃晴雯：SOGO全年業績上看533億元

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台積電、AI領軍、台股重返萬八；遠東SOGO董事長黃晴雯看好龍年景氣，對百貨業前景是「審慎樂觀、穩健成長」；受惠疫後解封商機，遠東SOGO去年全年業績達528億元、年成長雙位數而創歷史新高，即使今年國人赴海外旅遊購物，不過，有大巨蛋、中國大陸重慶據點的加持，黃晴雯表示，今年業績可望持續成長1％，上看533億元。

對於大巨蛋，黃晴雯也透露最新進度，第一階段D區14家餐廳將於今年5月開幕，由於台北百貨距離近，消費者求新求變，不少店面是全台首店或台北首店，8月將再開「史上最漂亮地下街商場」。

去年SOGO沒有新展店，也沒有增加營業面積，締能造10％雙位數成長，黃晴雯分析，是原有基礎努力的成果，營業額達528億元，較前年480億元，SOGO也是去年全台唯一雙位數成長百貨公司，這是受惠先前改裝效益，以及不斷創新與開發的結果。

以復興館為例創造就200億元業績；天母店持續改裝內外皆美，加上太陽能指標性的永續大店，去年也締造50億元成績；新竹店受惠科學園區，化妝品業績名列前台前七大的百貨公司，整體業績突破65億元；中壢店與房東協商降租，有利於中壢店經營。

農曆甲辰龍年到來，遠東SOGO台北店、天母店即日起至2月14日歲末迎新Sale檔期開跑，聯手10大銀行推出「龍躍新春刷好康」最高回饋8％起，消費滿5000元以上送購物抵用券，再搭配各樓面加碼回饋，還有1000元起的各式福袋讓消費者試試好手氣。