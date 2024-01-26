家中亂七八糟，另一半卻沒看到？活用心理學這一招 變成神隊友

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彼此的整理習慣與能力，一定有落差

另一半太邋遢，家裡亂七八糟仍毫不在意。結果總是自己先受不了動手整理，實在是太不公平了！

但很遺憾的，光是嘮叨對方，一輩子都無法填平這份代溝，因為每個人對雜亂的容忍程度有很大差異。

東京大學研究所新領域創成科學研究系，要求受試者輪流進入某空間，並慢慢增加住宅中的雜物，藉此檢視人們會在哪個程度感受到壓力。從受試者的反應來看，發現壓力升高的臨界值因人而異。其中，有部分的人即使身處在散亂的空間中，竟比在空無一物的地方更自在。原因在於整理能力會受到家庭環境的影響。

目白大學研究所心理系調查顯示，童年時對於自己同性別的父母是如何面對打掃一事，以及給予孩子什麼樣的收納指導……都會影響到孩子看待整理的方式。

關鍵在於「同性別的父母」，即使某位男性來自一塵不染的家庭，如果清掃事宜都僅由母親負責，而父親什麼都沒做，那麼這位男性成家之後，通常也會採取與其父親相同的態度。

除了家庭環境外，視力範圍、身高高矮、空間掌握能力與記憶力等，也都會影響到整理能力。有些人則是因為視力不佳，根本看不到細小的灰塵或垃圾。

即使想要後天培養，一輩子能在團體裡學習收納能力的場所，恐怕也只有幼兒園。因此，若要想藉由整頓改善婚姻關係，第一步就是先將夫妻間的整理習慣與能力差異視為理所當然。

讓每個人把打掃當成自己的事

日本某研究公司從各地找來1200名15至79歲的男女進行居家打掃相關調查（2013年），結果發現約有一半的人每週打掃客廳一次以上，剩下的一半一週連一次都做不到。此外，國際醫療福祉大學針對大學生施行室內環境調查（2015年），結果顯示每天打掃的大學生僅8％。

從獨居時期就沒有打掃習慣的人，要在與他人同住後，學會每天保持環境整潔，根本是不可能的任務。

沒有實際收拾過的人，想像不出地上到處都是雜物有多麻煩。只有負責使用吸塵器的人，才會在意擺放在地板上的物品，也只有負責清掃浴室的人，才會注意到排水孔的毛髮。

如果想要讓每個人都把整理當成自己的事，最好的方法就是請對方負責清理該場所。

只要對方願意做到最基本的打掃工作，那麼在視覺上的環境美觀程度

就屬於自我滿足需求。這時，切記不要強迫家人接受自己的審美觀。