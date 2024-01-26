遇水則發 龍年發財水布局讓你旺財運20年

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銀行是錢最多的地方，也是最多有錢人聚集的地方，銀行更是幫大家守住錢財，以及幫大家發財賺錢的地方。

風水學說「山主人丁，水主財」，水就是財富的代表，與「遇水則發」的說法不謀而合。

有道是「以金吸金」，再加上銀行發放在金庫待了7天，吸滿財氣的「發財水」，催財致富的發財能量肯定驚人。

不過「發財水」還是須要正確使用，才能夠將發財的神效發會到最高的境界。

發財水分成三份，三種使用方法：3擺、2噴、1烹煮。

3擺放：擺放在屋宅和辦公室的3個重要位置。

第一個位置玄關：發財水最好拜放在玄關亦即「明財位」，「以金吸金」將錢財吸進來，宅旺、財更旺。

第二個位置偏財位：馬無野草不肥，人無偏財不富。

2024甲辰龍年的偏財位在正南方，將「發財水」擺放在屋宅或辦公室的「正南方」，除了提昇偏財運，還有提昇業績的效果。

第三個位置財庫位：有道是「賺錢容易，守財難」，因此「財庫位」須要「聚財風水」布局。

想將錢財積累起來，「財庫位」必須多做風水的功課，否則就像錢包破個洞一樣。

2024年的「財庫位」在「正北方」，將「發財水」擺放在「正北方」的「財庫位」，讓錢財源源不斷地流進來，達到財富滿盈的目標。

2噴：兩種噴灑的秘訣，讓財氣處處充滿，財神爺時時相伴。

第一個噴灑：將「發財水」噴灑在居家或辦公室的每一個角落，讓財氣充滿整個屋宅、辦公室，同時轉換屋宅的空間磁場，成為財神爺最想逗留的地方。而最好的噴灑時間是「龍時」（辰時7點至9點）

第二個噴灑：從拿到開始一直到正月十五日元宵節，每天將「發財水」噴灑在「財會部門」「業務部門」主管辦公室或座位。

出門談生意與業務的時候，將「發財水」如香水般噴灑在身上可幫助成交的速度。

1烹煮：將「發財水」加入家中的米飯中，或是菜餚裡，以及辦公室的咖啡機的水箱中，讓家人和同事們將財富的能量達到內外相呼應與心想事成的境界。