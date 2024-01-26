六師攜手玉山號召民眾愛心捐血以補血荒

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中華民國會計師公會全國聯合會自民國102年，發起公益捐血活動伊始，陸續邀請醫師、律師、建築師、牙醫師、中醫師等各職業團體，共襄盛舉，近年來，更攜手玉山銀行，擴大為更壯盛規模，也成為極具指標性的公益活動。今年薪傳優良傳統，堂堂邁入第十二週年，前開單位共同舉辦的「第十二屆春暖人間愛心捐血救人」公益活動，在全國各地登場。

農曆年前後，往往是缺血的高峰期，六師各公會多年來皆選擇此時，共同舉辦愛心捐血活動，雖然此時氣溫嚴寒，但低溫絲毫無影響民眾挽起袖子捐血的意願，募集的捐血袋數仍不斷創下歷年新高，亦可見「春暖人間愛心捐血救人」公益活動的影響力與號召力，經過多年來的深耕，卓然有成。

民國113年1月25日，六師各公會理事長及玉山銀行陳茂欽總經理等重要幹部，為表達對於捐血活動全力支持，皆親自出席啟動儀式記者會；會計師公會全聯會黃奕睿理事長表示，「捲起袖子 捐出熱血 一同延續生命！」他由衷感謝六師公會及玉山銀行長期投入資源及志工人力，發揮影響力號召六師會員、顧客及民眾挽起衣袖捐出熱血，並身先士卒捐出熱血。今年逢十二週年活動，只要捐助一袋熱血，即可獲贈7-11禮物卡乙張，期盼鼓勵廣大民眾挽袖，踴躍響應捐血一袋、救人一命活動。

民國113年1月24-25日，六師公會攜手玉山銀行，分別在雙北、桃竹、臺中、嘉南及高雄等地，號召會員、員工、顧客、親友及民眾挽起袖子、熱情響應捐血活動；捐血點選擇設置在商圈、捐血室及玉山銀行據點等人流之處，由六師會員及玉山銀行員工擔任服務志工，協助民眾填寫表格、核對資料及引導等工作，順利引導愛心民眾踴躍的人潮，放心前往捐血。

本屆活動，在六師各公會與玉山銀行振臂一呼下，在凜冬中蔚為一股暖流，為每個待援的生命帶來重生興旺的力量，目標希望熱募集到5千袋熱血，過去五年(2019-2023)皆募得超過四千袋熱血，對目前的血荒，無疑是及時甘霖。

六師公會結合各專業領域菁英，包括會計師、醫師、律師、建築師、牙醫師及中醫師等，期待成為公益善行拋磚引玉的領頭羊。活動日益熾熇的盛況，猶如芥菜種從細微的種子到茁壯豐碩，而「德不孤，必有鄰」的道理，也在歷年的活動中得到映證，將正向力量極大化，促成「里仁為美」。去年至今，面對新冠疫情的攪擾下，六師公會與玉山銀行更無所畏懼，發揚社會使命與公益理想，在疫情的逆風中昂首前行。

挽起袖子響應捐血活動，雖是舉手之勞，然而卻可及時拯救危急待援的無數寶貴生命，活動也引起越來越多會員與民眾的共鳴，紛紛把握此難得身體力行之機會，發揮劍及履及的公益影響力，善盡專門職業技術人員的社會責任。藉著本活動，也宣示來自各專業領域的俊彥，挽袖身先表率，更彰顯行善無分領域，熱心益加綢繆，為每個待援的生命燃起希望。

「春暖人間愛心捐血救人」公益活動，堂堂邁入第十二個年頭，「相逢皆偶然，情義乃綢繆」，每一個在活動中奉獻熱血的會員或民眾，多半素昧平生，但愛心匯流成川，生生不息，攜手共創行善不落人後的美好社會，讓愛與關懷永無止息。