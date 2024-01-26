AI產能大戰開搶 輝達黃仁勳親見魏哲家

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳25日證實，此番台灣行已與台積電創辦人張忠謀夫婦、總裁魏哲家見面。外界猜測，隨著台積電CoWoS產能開出，搶產能大戰正式開打，今年包含AMD（超微）MI300系列開始大量供貨，輝達大動作固樁，AI搶產能大戰於台灣上演。

輝達第二季及下半年量產的H200及B100，AI超級電腦系統DGX GH200 、GB200也有望於今年推出。超微MI300近期量產，供應鏈傳出MI400系列加速器亦有望在年底前推出。伺服器業者預估，今年AI伺服器（含自研晶片）上看47萬台，較去年15～17萬台，年增1.76倍。

輝達是加速運算與AI運算領頭羊，目前雲端資料中心的運行，已改變一切，AI將無所不在。黃仁勳更透露，此番除了參加台灣分公司尾牙活動，另外與供應鏈夥伴積極合作，努力來滿足終端殷切之需求。

黃仁勳指出，他與台積電創辦人張忠謀夫婦，及總裁魏哲家見面，並表示輝達產品的龐大需求，而雙方也將共同努力，尤其台積電將擴大AI晶片之產能。台積電CoWoS產能已逐步開出，然終端強勁之需求，供需仍吃緊。

法人指出，目前市場交期雖有緩解，然仍須排隊長達10個月左右，也間接印證台積電今年業績2成以上正成長的說法。台積電至2024年底CoWoS月產能，將達3.2萬片、明年再擴增3成以上。

法人研判，CSP（雲端服務供應商）業者皆不想在AI紀元初始便落後，對輝達而言價格甜蜜期間有限，隨著ASIC也陸續開出，專用晶片將部份取代通用型GPU，因此輝達也特別在今年上半年再規劃記憶體升級版之H200，企圖滿足更多市場需求。

此外，超微近期開始量產出貨最新一代人工智慧和高效能運算（HPC）加速器 Instinct MI300X，官方性能表現優於輝達H100 80GB，甚至外界推測，更將威脅H200 141GB。

但黃仁勳深具信心地指出，去年是AI元年，今年人工智慧需求將延續，樂觀看待AI長期之發展，幫助電腦產業升級，並提及台灣整體產業鏈皆參與新紀元。估計AI搶產能大戰，主戰場便在台灣。