台股收復萬八龍年戰二萬

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台股1月25日表現與後市展望

外資台指期空單及借券賣出慘遭軋空，25日台股成功收復萬八，外資台指期及台股現貨終於步調一致偏多。台股分析師認為，外資多方資金攜手在萬八整裝待發，朝著金龍年2萬點邁進。

台股25日在外資大舉加碼台積電218億元，終場上漲126點收18,002點，為2022年2月24日以來最高，順利在1月底前見加權指數站上萬八，台股連六紅、波段大漲逾840點，原因是外資台指期及借券賣出慘遭軋空，逼迫外資持續認錯回補，尤其外資台指期的布局，從1月12日淨空單達2.64萬口高峰，短短九天全認輸回補；25日趁台股站上萬八全數轉為淨多單，認輸回補轉向，淨多單增加3,871口，留倉部位轉為淨多單3,388口，終止45天淨空單，現貨則擴大加碼280.43億元，同時外資借券賣出餘額在1月25日達922.8萬張，較年初增加22.88萬張空單，仍遭軋空。

「拉積盤」卻讓投資人落寞，外資買超280億元為今年第三高、連五買共1,567億元，鎖定均是台積電、聯電等權值標的；反觀投信連三日調節40億元，為去年12月來最長連賣天數，並減碼創意、緯穎等漲多股，廣達、緯創、英業達等AI人氣股也開高走低；而內資開始結帳，櫃買指數則終止連四紅收黑，25日終場下跌0.77點收234.3點。

群益期貨協理許績慶分析，搭配外資現貨25日買超台股280.43億元，外資在台股現貨及期貨操作終於步調一致，多方資金攜手朝著金龍年邁向2萬點。

金兔年封關倒數七天，統計近15年來農曆年前台股表現，封關前十日、前五日漲率為60％、67％，封關日漲率高達80％。華南投顧董事長儲祥生預估，年前台股將維持在萬八附近震盪，由低檔股墊檔演出。富邦投顧董事長蕭乾祥分析，假前買盤縮手情況難免，可準備約5～6成中性水位抱股過年；隨美、日股等領先突破新高，台股由權王台積電帶隊打開「萬八之門」後，AI等主流部隊可望點燃龍年開紅盤氣勢。

永豐投顧總經理李學詩表示，台股正處於資金行情階段，搭配第一季為傳統的作夢行情及紅包行情，熱絡的行情可望持續發酵至2024年第一季底的年報發布之前。