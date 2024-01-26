ECFA是民進黨政府的挑戰與機會

即將由賴清德領導的新政府料將延續抗中親美路線，若繼續執政的民進黨不願向對岸傳遞政治善意，則海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）前途堪憂，因為中國商務部已公告正研究進一步中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零件、紡織等產品關稅減讓等措施。ECFA岌岌可危，為企業界與兩岸經貿往來平添不可測的變數。在選舉的塵埃落定之後，實有必要儘速放下選舉語言，務實處理ECFA與兩岸的經貿問題。

就此，首要釐清的問題是，ECFA重要嗎？近期不無可見主張讓ECFA壽終正寢的看法，認為如此可擺脫台灣跟中國市場的連結，甚至訓練台灣廠商自立自強。此類論點忽略以下幾個重要問題。

首先，FCFA是兩岸自由貿易的框架協議，也是台灣與大型經濟體唯一的自由貿易協定。在全球化崩解、雙邊與區域自由貿易當道的時代，我們的周邊鄰國均已紛紛加入各種不同的自由貿易協定，唯獨台灣例外。其次，中國大陸仍是台灣極為重要的貿易伙伴；兩岸經貿分工仍是台灣產業不可或缺的合作。此外，ECFA雖然始終沒有正式走完全部流程，但透過早收清單讓農漁、機械、紡織等產品享受關稅減讓等措施，對於台灣產業不過度集中於少數科技產業有重要意義，也有助台灣傳統產業與非科技業的就業。

民進黨一貫認為ECFA過程不透明，且有統戰收買之嫌；主張交往需公平及對等，且不附加任何政治前提。但過去八年，蔡政府卻對兩千多項大陸農工產品輸台的貿易壁壘視若無睹，沒有付出應盡的努力去營造出透明、公平、對等的兩岸貿易投資環境。事實上，民進黨政府是可以好好處理ECFA問題，藉以改善兩岸經貿往來制度。

以中共官方在選前即提出的台灣貿易壁壘問題為例，貿易關係本應該是雙向公平的，但ECFA是不對等、不公平的單向受益。首先是關稅的減免。自2010年雙方簽署該協議以來，截止到2020年6月底，累計給台灣出口到大陸的商品減稅高達64.8億美元，而台灣對大陸進口減稅僅為6.7億美元。第二是關稅減讓帶來的出口價格競爭優勢。台灣享有ECFA關稅減讓的累計出口金額達到1,004.1億美元，而大陸出口台灣享有ECFA優惠的累計金額僅176.8億美元。第三，根據ECFA優惠政策，大陸市場對台灣1,500家服務業企業開放，對比之下入台的大陸企業僅300餘家。大陸許多出口產品也被台灣嚴格限制進口，於此同時台灣卻不禁止其他國家進口。例如大陸的電動汽車、太陽能產品、農產品等被嚴格限制進口，卻允許其他國家相關產品進口，這顯然是針對特定對象的歧視，也違反世貿組織（WTO）精神。

雖然大陸長期、單方面對台讓利主要目的在於拉攏台灣，但隨著兩岸關係緊張、大陸經濟趨緩、產能過剩，大陸民間對於ECFA已頗有微詞，北京當局不無壓力。民進黨政府如能正視對方訴求，不僅可助兩岸經貿往來體制的調整，也有助緩解雙方僵局。

值得注意的是，雖然各方觀察評論對於近期大陸對ECFA的貿易調查，皆有高度的政治解讀，但中國商務部本身並沒有使用過多的政治前提語彙。例如該部2023年12月結束對台貿易壁壘調查後，隨即宣布中止部分ECFA產品關稅減讓。1月9日，該部再度表態稱，調查公告以來民進黨政府未採取任何具體有效措施，取消對大陸的貿易限制，批評民進黨政府提出的22項國家核心關鍵技術清單進一步限制兩岸經貿交流與合作的氛圍。包括該部是否擴大中止ECFA早期收穫項目的公告，官方的語彙、表達皆有克制。

即便兩岸關係高度政治掛帥，但民生經貿往來仍需務實以對，而兩岸的經貿關係也該是互惠互利的。長期以來，大陸市場提供了台灣巨大的貿易額與貿易盈餘，台灣增強了大陸世界工廠的地位；而今，雙方皆有必要重新梳理彼此的經貿關係。單向片面的貿易優惠難以長期維繫，更可能釀成日後的爭端與衝突。中共方面反思其自認過度付出的惠台讓利，台灣則不能只取不與。

面對中國商務部的ECFA動作與貿易調查，民進黨政府不妨以此做與大陸重新建立平等關係的突破口。這也符合美國白宮在選後期待的兩岸對話接觸，呈現台灣新政府能務實處理兩岸事物的能力，並展現台灣降低衝突的努力。而ECFA問題若處理好，也有助於台灣經濟的外部連結，無論是申請加入CPTPP或RCEP，或與更多的經濟體簽訂自由貿易協定。務實處理ECFA與兩岸經貿關係，民進黨政府責無旁貸。