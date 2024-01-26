上半年至少70億元 洪士琪：一定增資新壽

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「從來沒有說不增資！」改革派大股東、現新光人壽副董洪士琪25日接受本報專訪，做出三大承諾，一是會概括承受前任經營者的承諾，落實注資新壽，今年上半年至少現增新壽70億元；二是新光金董事長陳淮舟、新壽董事長魏寶生等現任經營高層，絕不會中途「跳船」；三是全力改善新壽財務、業務體質，矢言重回「壽險雙雄」的榮光。

洪士琪透露2月董事會就會討論以其他子公司盈餘上繳，增資新壽，3月底外部顧問報告出爐，找出其他可行方式，4月到5月估計就會增資新壽70億元，且去年已發130億元次債的新壽，今年亦會再發次債增資，另外55億元的現增額度還有下半年可想辦法，今年新光金一定會現增新壽125億元。

洪士琪「爆料」式揭露新經營團隊接手新光金及新壽後，發現「裡面真的什麼東西都不剩」、「洞比想像大很多」，去年「翻箱倒櫃」才找出15億增資新壽，這些吳東進方「不可能不清楚」，卻仍不斷放話逼金管會出手。

洪士琪多次強調新光金沒有不增資新壽，但想先努力嘗試各種方案，除非逼不得已，不向新光金股東拿錢。亦即新光金不願票面下現增，將是資本的減項、淨值將越增越低。

洪士琪說現在若要用每股7元多現增，募300億元都不是問題，但只會飲鴆止渴，他提出三大承諾，一是新光金現有團隊一定會落實增資新壽的承諾，上半年至少現增70億元，同時新壽占新光金80％以上資產，現在就是優先搶救新壽；二是陳淮舟等高層不會中途跳船，一定會並肩走到底，力圖改善新光金體質。三是過往壽險雙雄就是國泰人壽、新光人壽，新壽終將站回市場前二名，無論是業績、財務都是。

吳東進方指去年6月新壽RBC為184％，新經營團隊進駐後去年底降到179％，2022年新壽虧損47億元，去年虧損擴大到171億元。洪士琪強調，去年第一季新壽就虧上百億元，上半年都在虧，原本預估全年要虧200～300億元，新團隊6月9日後進駐，開源節流努力將虧損降到171億元。

洪士琪說，只要美國開始降息，有3.8兆元資產的新壽手中大量債券價值將回升，情況即會大幅改善，在此之前就是想各種方式去自救。