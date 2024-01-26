向大股東募資才是正途 吳東進：勿犧牲新光銀

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新光金控新舊經營團隊繼續隔空喊話。新光金名譽董事長吳東進25日提出兩大憂心，一是新光金聲明「募增案應為最後選項」，將推遲新壽增資時間，且上半年增資70億元仍是不夠；二是用新光金其他子公司上繳盈餘增資新壽，將影響金控與銀行資本適足率與淨值，業務發展將受限。

吳東進強調，新光金應現增，向大股東募資才是正途。

新光金24日晚間發聲明，揭露第二季會用銀行與證券等子公司上繳盈餘，增資新壽70億元，並強調金控「募增案應為最後的選項」，吳東進表示，不能接受新光金認為金控募增案是最後選項，擔心金控增資新壽會遙遙無期，「他們（公司派）總是有各種理由，表現出來就是他們（公司派）不想增資。」

吳東進表示，他擔任新光金董事長期間，票面下增資都有成功，新壽即便發行次順位債增資，未來也要還本金及利息，且對淨值沒有貢獻，正本清源仍是金控現增，對外募資後再增資新壽。

吳東進提出兩憂心，一是新光金聲明中今年僅對新壽增資70億元，這是不夠的，去年還有55億元增資額度還未到位，今年至少也要增資125億元，再不積極增資將影響集團資本適足率。

二是用新光銀行與元富證券上繳的盈餘增資新壽，影響最大會是新光銀。據吳東進方面推估，新光銀去年賺約70億元，可上繳盈餘約20億元至30億元，元富證可上繳盈餘則約10億到20億元，離70億元還有一段距離，且若銀行盈餘上繳過多，會導致淨值、資本適足率下降，甚至影響未來業務發展動能。

新光金26日將召開董事會，雖金管會已下最後通牒，但因時間緊湊，重大議案要一週前提出，此次董事會未安排增資議案，預期2月董事會才可能討論。

吳東進為首的另一派大股東表示，26日董事會只會交換意見，預估要到2月董事會才會討論增資金額，但在新壽總經理業績報告時，會詢問年底RBC情況，並請公司說明處理方案、如何增資，且銀行、證券要上繳盈餘也要各自董事會通過，沒有這麼快。

除增資外，新壽可透過處份不動產或提高出租率來挽救RBC，但吳東進方表示「緩不濟急」，不動產在每次重估現值中就已認列增值利益，對RBC幫助不大。