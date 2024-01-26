乏人問津…純網保暫停開放

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純網保「乏人問津」。金管會25日宣布，基於兩大原因暫不開放純網路保險公司申設，一是沒有業者有申設意願，二是主動洽詢曾表達申設意願業者，亦表示無申設意願。

金管會表示，因應金融服務數位化趨勢，2022年8月至10月開放純網保的設立申請，當時有二家遞件，一家資本就不符，第二家經審查會檢視後，亦認為不具長期經營利基，即沒有業者獲准設立，金管會承諾評估再開放申設的可行性，並在今年1月底公布，最終決定暫不開放純網保。

國內在開放三家純網路銀行後，亦決定開放純網路保險公司，訴求以「碎片化」保單搭配網路投保，但在首次申請全軍覆沒，且金管會擴大開放現有保險公司的網路相關業務，第二波沒業者表達申設意願，金管會也主動洽詢四到五家日前曾表達意願業者，亦表示現無申設意願。

保險局副局長林志憲指出，現在暫不開放申設，不代表未來都不開放，未來若符合兩條件仍有可能重新開放申請，一是有金融業者提出申設需求，二是業者提出新營運模式與商品，兼顧民眾需求與有利基可永續發展的，金管會將再評估開放。

前年首波開放時，有「中國信託網路產物保險」及「福爾摩莎產物保險」二團隊遞件申請，都是申請產險業務，一是中信金旗下台灣人壽與遠傳合資，另一是非金融業，另外也傳出如安聯集團、日商三井住友亦有評估，還有富邦產等產險龍頭等，都在探詢範圍，但此波亦都表達沒有申請意願。

金管會日前已核准首宗保險業異業試辦。首宗核准的是富邦產與台哥大的合作，預計試辦六個月，待系統建置好，3月上路，台灣大哥大用戶就可透過APP投保旅行險、登山險或海域活動綜合險三大險種，並以電信帳單繳保費。目前還有中信產申請試辦，正在審核中，也是預計要透過APP讓民眾投保更有便利性。