央行理監事議事錄 鴿中帶鷹

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中央銀行25日公布去年第四季理監事會議事錄摘要，全體理事一致同意停止升息，但仍有不少理事對物價有疑慮，通膨仍是最主要的考量，強調央行貨幣政策將視今年通膨而定，若上半年通膨率仍在2％以上，將不考慮降息，且不排除採取更積極的貨幣緊縮措施。

央行去年第四季利率「連三凍」，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別是1.875％、2.25％和4.125％，央行揭露的會議摘要可看出，理事認為應關注通膨率，多名理事對房租上漲表示擔憂，態度透露「鴿中帶鷹」。

第四季央行理監事會議議事錄揭露，多數理事仍認為通膨存在隱憂。

有理事提到，今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值雖降至2％以下，但若今年無法順利降至2％以下，就顯示央行緊縮力道仍不足，屆時或須採取較為積極的緊縮措施。

多位理事同步關注房租上漲議題，有理事表示，蔬菜及服務類等價格有升有降，整體CPI年增率緩步回落，但房租與外食費兩項未見下降趨勢，顯示台灣目前通膨仍有持續性問題，應長期關注。

有理事認為應留意房租調高現象，由於房租上漲具僵固性，會反映到物價上漲，對今年通膨不宜放鬆；且CPI雖下降，但物價水準仍居高，以致民眾對物價高漲感受仍深，應密切關注是否將影響民眾對未來物價上漲的預期。

也有理事提醒，雖然我國通膨率未如美國及英國高，但應密切關注實質薪資負成長問題。至於房租是房價落後指標，未來若房價繼續上漲，可能進一步帶動房租走揚，進而對物價產生影響。影響物價供給面，未來可能對物價波動產生較大影響，例如全球化發展受阻、人口結構老化、勞動力不足等，對通膨率影響也可能變大。

除通膨議題，理事也點出今年全球經濟隱憂，央行應關注美國緊縮貨幣政策的累積效果、貨幣政策滯後性，及對經濟金融的影響情況。尤其對大陸須關注兩方面，即金融情勢及地方債務風險。