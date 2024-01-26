和碩衝車用 墨西哥大擴廠

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和碩持續在全球設立新據點

不畏特斯拉上季財報不如預期的影響，代工大廠和碩25日宣布增資墨西哥廠7,500萬美元（約新台幣24億元），持續加碼電動車業務。和碩表示，此舉是因應業務需求之長期投資。法人認為，和碩是為了擴充車用產能，後續也可能會延伸至其他產品。

■大馬設據點攻消費性電子

另外，和碩25日董事會也同步拍板投資1,200萬美元（約新台幣3.8億元）設立馬來西亞子公司，預計在當地建立新產線，聚焦消費性電子產品，後續不排除進一步擴大產能，並於3月法說會時，將宣布廠區位置。和碩旗下消費性電子產品現主要包括遊戲機、平板與物聯網（IoT）設備。

和碩布局電動車多年，展望今年發展，和碩共同執行長鄭光志在21日舉辦的旺年會表示，雖然各國補助導致競爭激烈，但和碩持續拓展新創及傳統車廠客戶，預計都將逐步發酵，預料仍有雙位數成長。共同執行長鄧國彥則說，目前電動車事業比重小，成長潛力大，內部預估2025年營收占比將達10％。

和碩自去年開始便已積極加碼擴充墨西哥廠產能，在去年3月特斯拉宣布將在墨西哥設立超級工廠後，和碩隨即也公告在墨西哥擴廠，以1,072萬美元（約新台幣3.4億元）取得位於墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）華雷斯城（Ciudad Juarez）的廠房使用權；加上本次再斥資7,500萬美元，和碩一年內墨西哥產能便已擴充兩次，顯現其車用布局的企圖心。

和碩董事長童子賢曾提到，電動車產業跟之前產業相較，性質有所不同，電動車產業未來比手機更大，而電動車產業崛起也會改變供應鏈，對於供應鏈而言，更加考驗快速調配產能的能力，因為每家客戶訂單、規格，甚至對產地要求有所不同，和碩在墨西哥、中國等地都有生產線，可根據客戶需求機動性調整。

■全球部署行動馬不停蹄

因應客戶需求，和碩近年也持續加大全球部署力道，在台、墨及印尼、印度、越南等地持續擴廠。鄭光志日前指出，今年除了將提高產線使用率外，考量年底產能可能滿載，因為會再赴新地區建置新廠，因應旗下資訊、通訊及消費性等三大產品線產能需求，預計2024年資本支出將會超過2023年的3～3.5億美元。