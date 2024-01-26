特斯拉獲利遜預期 台鏈警戒

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特斯拉24日盤後公布上季（去年12月底止）淨利79億美元，雖較前一年同期倍增，但主因是一次性稅務優惠。上季營業獲利年減47％，調整後的EPS為0.71美元，不及華爾街預期，25日股價早盤一度下跌8.71％，失守200美元整數關卡。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）24日在法說上也證實，特斯拉計劃2025年下半年開始在美國德州廠生產下一代電動車。之前外傳特斯拉通知零件供應商準備明年開始生產代號「紅木」（Redwood）大眾化小型跨界電動休旅車。

特斯拉財報遜色，除了特斯拉股價24日重挫，亞洲供應商股價25日也紛紛倒地，其中面板供應商LG Display重挫4.24％、電池商LG能源跌3.29％、Panasonic跌2.03％、三星SDI跌2.05％。

台灣特斯拉供應鏈壓力增溫，包括和碩、台達電、和大、貿聯-KY、乙盛-KY、康舒、建準、東陽、華孚、智伸科、富田電機等恐受影響。

其中，和大及和碩皆擴大投資，強化電動車布局。和大在2023年9月宣布斥資新台幣15億元於美國新墨西哥州設廠，主要生產電動車零配件，落實美國生產在地化並就近供應，以減少存貨堆疊及縮短交通時間。和碩則是以提供則車載電腦、電子控制單元（ECU）等產品為主，於去年3月和昨（25）日相繼宣布加碼投資墨西哥廠。

特斯拉24日表示，公司及整體電動車產業「正處於兩大成長波段之間」，暗示今年成長減速。去年特斯拉全球交車量成長38％，且該公司一直追求年度交車量成長50％的目標，相較之下今年展望格外黯淡。

特斯拉上季營業獲利率8.2％雖較前一季稍微擴大，但與前一年同期的16％相比減少一半，原因除了Cybertruck不斷燒錢之外，特斯拉推動AI及其他研發計畫也耗費成本。

去年以來特斯拉為了延續電動車買氣，在全球主要市場降價已壓迫獲利空間，今年1月又在中國及歐洲宣布新的降價策略。另一方面，紅海危機造成零件缺貨，也導致特斯拉宣布1月底德國廠將停工2周。摩根士丹利近日將特斯拉目標股價從380美元降至345美元，主因就是業績成長減速及獲利率縮小。

特斯拉最新財報引發市場對新能源車前景的憂慮，蔚來、小鵬等中國電動車製造商股價也都重挫，其中小鵬美股24日跌5.64％、蔚來美股跌2.25％。