AI記憶體熱賣 SK上季意外轉盈

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全球第二大記憶體晶片業者SK海力士25日公布財報，歸功於高階晶片熱賣，該公司截至去年底的第四季營業獲利意外轉盈，扭轉2022年第四季的1.9兆韓元營業虧損，睽違一年重新翻紅。

三星、SK海力士及美光等領導廠商，於2024年擴大HBM3、HBM3e生產，產業界人士指出，非屬高頻寬記憶體（HBM）的DRAM產品，如DDR4、DDR3將受到排擠效應影響，致供給減少，進而推升記憶體價格。台廠包括DRAM製造廠華邦電、南亞科，記憶體模組廠創見、威剛、十銓等有望受惠。

SK海力士去年第三季營業虧損達1.8兆韓元，華爾街分析師先前預測第四季營業虧損1,920億韓元。然而該公司第四季轉虧為盈，營業獲利3,460億韓元（約2.6億美元），且營收年增47％至11.3兆韓元，遠超出市場預期，外界認為此為全球半導體產業復甦的最新跡象。

在歷經低潮後，SK海力士重返獲利，除了AI晶片需求上漲、帶動銷售及平均售價（ASP），財務長金祐賢（Kim Woohyun）歸功於該公司在AI記憶體領域的領先技術。

已成為AI處理器大廠輝達主要供應商的SK海力士，其主力產品DDR5及HBM3晶片，第四季營收較前一年同期分別暴增4倍和5倍以上，且HBM3生產進度超前對手。

高頻寬記憶體（HBM）為SK海力士的先進DRAM晶片，廣泛應用在輝達及其他公司製造的圖形處理單元（GPU）中，以在生成式的AI中處理大量資料。

業界預測，今年HBM晶片對整體DRAM產業銷售額占比，將從2023年的8％攀升至15％。

為了展現趁勝追擊雄心，SK海力士計劃在今年上半年開始量產新版HBM3E晶片，且正在積極研發下一代HBM4晶片。金祐賢矢言，SK海力士未來將成長為全面的AI記憶體晶片供應廠。

隨著AI晶片出現樂觀前景，華爾街分析師普遍看好SK海力士的HBM晶片事業快速壯大，將提升公司整體獲利及高階晶片良率，預期今年股價表現優於大盤。

由於去年下半年業界預期記憶體市場即將復甦，投資者提早布局，SK海力士股價在最近半年飆升21.6％，不過近日投資人獲利了結，在25日股價下跌2.9％。

SK海力士主要競爭對手三星電子，預計在1月31日公布其最新財報。