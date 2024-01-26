彭双浪看景氣 將緩步上升

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友達（2409）董事長彭双浪出席2024台北國際電玩展開幕典禮時表示，現在還在觀察戰爭、紅海危機、以及地震等不確定因素的影響，不過整體資通訊產業目前對今年的景氣預估都是審慎樂觀。

友達下周將舉行法說會，由於正值緘默期，彭双浪表示，友達和富采營運狀況留待法說會中說明。他表示，歷經過去兩年終端品牌廠調整庫存之後，今年產業景氣應該是會緩步上升。大環境還是有區域性戰事、紅海危機，以及日本地震等天災帶來的不確定性因素，我們也還在注意這些會造成的影響，不過整個資通訊產業目前對今年的景氣預估都是審慎樂觀。

彭双浪表示，今年CES期間，友達的Micro LED產品獲得極高評價，也獲得大獎認可，期望未來能夠加速導入車用、穿戴裝置、甚至是超大尺寸顯示器。關於友達營運前景，彭双浪指出，過去幾年公司推動「雙軸轉型」，現階段取得不錯成績，去年友達在非面板業務的營收已經達到16％，希望後續能夠進一步提升價值鏈，在不同場域創造更多價值。

友達攜手子公司達擎參加2024歐洲整合系統展（Integrated Systems Europe，ISE）上，首度展示蘊含次世代終極顯示技術之透明Micro LED顯示器系列產品，亮點包括60吋透明Micro LED顯示器，可適用於電子標牌、商業顯示、商務會議室、住宅內部裝潢及控制室應用如機場或工廠控制室等多元領域的豐富應用情境。

友達也與達擎同場展示最新一代的智慧會議室解決方案。達擎展示全方位商務領域應用，包括新型智慧可攜式觸控顯示器、互動式平板顯示器及135吋一體式AIO LED顯示器三大產品，以及會議空間解決方案。其中新型智慧可攜式觸控顯示器將首次於ISE 2024中亮相，具備多點觸控功能和靈活移動特性，可供行動會議使用。