美股科技七雄紅不讓 引領標普500衝高

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在人工智慧（AI）題材持續發酵之下，美股「科技七雄」（Magnificent Seven）領軍推升標準普爾500指數24日再創新高。七雄市值今年來合計增加逾5,400億美元。微軟成第二家市值升破3兆美元企業，逼近蘋果3.01兆美元。

道瓊市場數據資料顯示，今年來七雄市值共增加5,407億美元，標普500企業市值則共增加8,025億美元，67％來自七雄。以總市值來看，按24日收盤計算，標普500企業總市值逾40.8兆美元，七雄合計近12.7兆美元，占前者整體比率逾31％。如按FactSet資料，去年全年七雄市值共增5.117兆美元，標普500共增6.502兆美元，顯見七雄漲勢未有歇息跡象。

七雄裡受惠AI題材愈多，股價漲愈高。輝達股價今年來累漲逾27％，按24日收盤計算，市值1.52兆美元，首次升破1.5兆美元大關。輝達去年全年累漲近240％。

微軟也受惠AI題材甚大，其投資的OpenAI推出聊天機器人ChatGPT後，成為市場關注焦點，此外積極推出AI服務，使微軟市值在24日盤中首次升破3兆美元，為歷來第二家達此門檻，即吏股價收盤漲幅縮小至不到1％，收402.56美元，市值拉回至2.99兆美元，但短期內站穩3兆美元，仍被市場看好，且只要股價超過403.65美元，市值就能跨過3兆美元門檻。其股價今年來累漲8.5％。

雖然亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和臉書母公司Meta積極投資AI，市場認為輝達和微軟才是AI熱潮領航者，看好兩者股價今年內還能再創新一波漲勢。

投顧Infrastructure Capital Advisors執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）認為，AI就是王道，只要業務與此有關，像博通和超微等都能受惠。