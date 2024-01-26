陸股ETF爆量漲 2倍槓桿最猛

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25日六檔陸股ETF爆量漲

中國人民銀行預告2月5日降準，估將釋出人民幣1兆元的市場流動性，激勵陸股ETF飆漲，25日國內掛牌陸股相關ETF爆量，六檔成交量都逾萬張，漲勢以2倍槓桿型ETF最多，包括富邦恒生國企正2、中信中國50正2 ETF皆漲逾10％，國泰中國A50正2、富邦上證正2、元大滬深300正2 ETF也都漲逾6％。

25日陸股ETF檔檔爆量，六檔成交量逾萬張排名第一是元大滬深300正2，單日爆量將近20萬張、富邦恒生國企正2也爆量近12萬張、中信中國50正2爆出7萬多張，中信中國高股息、富邦上證正2、國泰中國A50正2全都破萬張。

陸股高股息ETF也大吸睛，中信中國高股息ETF 25日開盤1小時就爆出2萬多張大量，成交量居高股息ETF之冠，收盤時總量高達5萬6,158張。儘管陸股近年表現不佳，但陸股高股息ETF還是有不少人續抱。

以中信中國高股息ETF來看，規模來到399.9億元，直逼400億元大關，且觀察近四周受益人數變化，自去年底的16萬3,284人，連三周呈現成長態勢，單是今年到1月19日，受益人數已增加4,233人、達16萬7,517人，顯示有不少投資人趁陸股蹲低之際，逢低分批布局。

投信指出，今年以來受經濟成長趨緩、房市降溫、債務違約等事件影響，陸股表現較為低迷，但隨大陸接連祭出救市政策，如官方評估籌組穩市資金、央行降準等，有助於重振市場信心。股市跌深已來到相對便宜水位，在利多政策支撐下，可望帶來一波反彈行情。

法人認為，人行宣布2月5日下調金融機構存款準備金2碼，釋放約人民幣1兆元資金、優於預期，今年來首次降準為市場低迷中帶來曙光，市場樂觀期待後續政府更多政策出台穩增長，目前大陸主要市場指數PE估值處於歷史20％分位以下，PB估值處於歷史5％分位以下水準。在估值低且政策支撐下，A股短期有望震盪走升，但需注意反彈後可能的獲利了結，建議關注兼顧高景氣的TMT、高端製造、醫藥等板塊及長期穩健的紅利資產。