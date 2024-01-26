官方利多一波波 陸港股悍如虎

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近日陸港股市利多消息頻傳，先是23日傳出大陸擬設股市平準基金，接著中國人民銀行於港股24日尾盤宣布降準，令市場信心大振，恒生指數當日漲逾3％。恒指25日再上漲1.96％，重返16,000點；上證指數收漲3.03％，創下2022年3月以來最大單日漲幅，並且收復2,900點整數大關。

綜合陸港媒體報導，人行行長潘功勝在24日陸股收盤後宣布，2月5日下調存款準備金率2碼，約提供長期流動性人民幣1兆元。市場分析，這場「及時雨」的影響，可能會先惠及股市。此外，大陸證監會24日中午表態「沒有合理的回報就不是合格的上市公司」，也將有助於提振市場信心。

受到一連串利多消息激勵，上證指數25日收漲3.03％至2,906點，是2024年以來首見連續三個交易日收漲；恒指收漲1.96％至16,211點，近三日累計大漲1,250點。

另外，大陸國務院國資委24日表示，將進一步研究把市值管理納入央企負責人績效評估。消息一出，陸股「中字輩」個股齊漲。其中，大陸「三桶油」之一的中石油25日飆出漲停，為史上第八次收盤漲停，且是2015年7月以來首見，最新總市值高達1.4兆元。此外，中國聯通、中鋁國際、中煤能源等個股均收漲停。

星圖金融研究院副院長薛洪言指出，近期成交量低迷，流動性壓力成為大陸股市目前面臨的主要壓力，而降準透過銀行向市場釋放近兆元的流動性。雖然這些錢不會直接流入資本市場，但會在一定程度上改善市場預期。

中國信息協會常務理事朱克力指出，降準的寬鬆貨幣環境，將為企業提供更多元的融資管道、更暢通的融資機會，幫助其穩住基本面。合理充裕的流動性，有助於提升企業發展信心，進而支撐股價。