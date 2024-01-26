港交所CEO談市場 留意美國大選

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地緣政治風險升溫加上美國升息等因素，香港金融市場受影響，近年投資活動轉趨謹慎。香港交易所行政總裁歐冠昇25日出席亞洲金融論壇（AFF）時表示，2024年美國大選將成為投資者考慮的關鍵因素，另外包括經濟是否衰退，通膨是否得到控制，將成為重點關切。

歐冠昇表示，2023年港股市場充滿挑戰，公司仍願上市但趨向保守，因此募集規模降低。據統計，全年共有73家公司在港股掛牌（IPO），相比2022年的90家有所下滑，估值和本益比雙雙處於歷史低點，「但對於困難的一年來說，也是不錯的成績」。

歐冠昇指出，目前正處於周期底部，投資者受到股票市場、地緣政治等因素影響，市場表現謹慎，但持續看好長期市場發展，並建議資產多元化配置。過去六到七周港股共有20檔IPO，歐冠昇強調，不僅鼓勵企業赴港上市，同時須確保推動投資端活絡。

談到外資向中國大陸投資情況，歐冠昇指出，國際向大陸投資不足，存在很大的增長潛力，儘管大陸經濟增長放緩，但2023年經濟增速尚有5.2％，而大陸近年對全球經濟增長貢獻率維持約三成，規模仍然可觀。他預計，2024年大陸經濟增速約4～5％。

投資動向顯示，近期許多對沖基金進入大陸，包括來自中東等地區，投資組成已發生變化，顯示投資者開始轉移焦點。歐冠昇相信，外資將會重返中國大陸，但市場影響因素很多，尚未知確切時間。

同場出席的香港上海滙豐銀行環球投資銀行業務聯席主管金仕浦表示，2024年的阻力包括地緣政治風險、市場信心和利率等，但有許多支持性證明顯示，2023年第四季企業經營很健康，今年營利預測將進一步上升，鼓舞投資者。