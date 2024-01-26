連14年 元大高股息填息達陣

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0056連續填息紀錄進入第14年

受惠國際資金力挺台股，推升加權指數25日重返萬八，元大高股息ETF也正式完成填息，並將連續填息紀錄邁向第14年，逾百萬投資人喜賺配息「年終財」。

元大高股息第二階段公告放大季配息金額至0.7元，25日盤中高點來到36.39元，超越除息前股價36.37元，僅花七個交易日即完全填息，值得一提的是，本次第一階段收益分配公告至除息當日，參與除息前買進，或是除息後加碼買盤踴躍，根據每日申購買回清單，1月3日至17日累積淨申購144億元，其中16日、17日分別獲39.4億元、41.9億元淨申購，改寫史上單日第四、第三大單日淨申購金額紀錄，且投資人數單周增加30,194人為歷年第五高，同步突破百萬大關至102.9萬受益人數。

元大高股息於2023年創下含息總報酬58％，自2023年改為季配後，全年平均13個交易日完成填息，年底成份股調整時實現資本利得充沛，挹注帳上可分配金額。統計目前帳上包含股息收入的可分配收益為4.73元，已實現及未實現資本利得為6.59元，除了合計金額為高股息ETF前段班，未來淨值若跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。

元大投信指出，2024年科技產業以AI、半導體為驅動成長關鍵，元大高股息成份股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，現階段持有AI、半導體產業個股比重約49％，成份股具高度獲利成長潛力，有助元大高股息於股息收益之外持續累積並實現資本利得機會。

此外，根據投信投顧公會統計，至2023年底台股季配ETF投資人數達358萬，總檔數19檔，元大高股息迄今成立超過16年，歷經多次市場多空考驗，回顧除了2008年、2010年配息是累積至次年度發放，自2011年至2023年是連13年配息且填息，2024年首季配息也完成填息，提供長期投資人具持續性的收益回報。