標普、費半奔高 美股ETF不遑多讓

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九檔追蹤美股指數ETF 績效贏大盤

Netflix、艾司摩爾（ASML）等科技財報優於預期，帶動標普500指數再創歷史新高、費城半導體指數也連四日續刷新高點，國內掛牌追蹤美股指數的九檔ETF也受惠美股漲勢，表現相當亮眼。

本周市場對ETF的焦點在陸港股，但美股ETF表現也不遑多讓，據統計，永豐美國科技、富邦NASDAQ、復華S&P500成長、元大US高息特別股、國泰費城半導體、元大S&P500、富邦美國特別股、國泰美國道瓊、群益那斯達克生技等九檔追蹤美股指數ETF，今年以來漲幅介於0.89％～8％等，成交量則在650～99,333張；相較於台股今年以來大幅區間震盪，整體漲幅只有0.4％，美股ETF表現吸睛許多。

今年以來成交量逼近十萬張的國泰費城半導體，隨著費半指數連續近四日刷新歷史紀錄，股價也跟著起飛，經理人游凱卉表示，近日美股在台積電鳴槍報喜、帶動晶片股為主的科技股起跑，美股連幾天上攻突破歷史高點，與台股連動度最高、受惠AI最多、漲勢最凌厲的費城半導體指數，同創歷史收盤新高，新一輪的多頭態勢明顯出現。

觀察過去幾次費半指數多頭年，例如2018～2021年，每年創新高次數分別為10次、29次、40次、34次，可見短期的連續創新高，不須擔心股價漲太多，在基本面良好的背景支持下，若有拉回應找時機再分批進場布局。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，觀察美股參與漲勢的成員數目持續增加，已非集中在美股科技七雄，後市有利多頭趨勢延續，建議可聚焦因基本面回溫的成長題材表現空間。

根據美國近期公布的總經數據強勁，1月密大消費者信心指數勁揚，創2021年以來新高，未來1年、5年通膨預期分別降至2.9％及2.8％、為3年來新低，加上S&P500企業獲利上調，帶動資金持續回流風險性資產，推升美股四大指數再創新高。