五大投信按讚 台股後市 偏多向上格局

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台積電25日帶領台股在22個月後再度站上萬八。中信、新光、安聯、群益、元大投信等五大投信認為，台股後續呈偏多向上格局，農曆年前可望再挑戰新高，建議年前抱緊半導體過新年，鎖住2024年由AI紅利帶旺的半導體「龍光煥發」財。

台股個股波動大，五大投信建議，可採定期不定額或日日扣款方式投資台股基金，任何時點都能進場，也可克服追高殺低人性弱點。

中信投信表示，市場已進入AI全面帶動半導體業成長的階段，產業長線趨勢明確，全球半導體在庫存去化告終下，復甦趨勢明顯，且隨先進製程需求雙位數成長、先進封裝CoWoS產能雙倍擴張，及車用半導體穩健成長下，工研院預估今年台灣半導體產值年成長有望達14.1％。

新光投信分析，下周起半導體財報周開跑，預估法說會釋利多，將繼續點燃台股多頭上攻，建議投資人封關前，可直接選擇近期台股表現最強的半導體供應鏈族群，做龍年搶賺紅包行情的主攻部位，也可選擇半導體市值型ETF提早布局。

安聯投信台股團隊強調，台股基本面有望持續改善，升息已不再是影響股市的主因；今年是成長格局，應會在基本面和動能回溫下，逐步向上。長線科技趨勢為驅動產業擴展重要動力，可關注如矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、先進與特殊製程等；永續趨勢帶動綠能相關機會，亦可關注如電動車等。

群益投信提醒，台股長多趨勢不變，追求穩健的投資人可選擇基金定期定額分批進場投資，長期下來投資平均單位成本會比平均市價低，台灣在半導體產業優勢明顯，可帶動產業供應鏈獲利往上，預估台股後續行情可望呈偏多向上格局。大盤指數在重新站穩月線之上後，整體氣氛轉樂觀，有助台股農曆封關行情，預期台股仍有機會挑戰高點。

元大台灣50 ETF研究團隊預期，國發會、國際貨幣基金IMF等機構均認為今年全球貿易量成長回升，新興科技應用商機熱絡，供應鏈庫存水位趨向正常，有助出口動能，加上台股現金股息殖利率居全球主要股市前段，為外資回流新興市場優先標的，同時大型投研機構也同步看好在需求暢旺下，位居全球供應鏈重要位置的台灣指標企業，營運走揚可望推動台股朝創新高走勢發展。