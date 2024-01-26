長榮機師罷工 戰線拉至清明

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機師工會長榮分會加碼罷工時段

長榮機師罷工警戒線拉高！桃園機師工會25日預告，除了農曆春節外，還將罷工戰線拉長到清明節，民航局對此要求長榮航空儘速呈報應變配套；長榮航表示，一旦正式罷工，將提供退改票免手續費等措施因應。據了解，由於罷工一觸即發，交通部長王國材已至少2次親向長榮航董座林寶水溝通，並表達政府立場。

長榮航及機師工會24日第一次協商無解後，機師工會25日召開理監事會議決議，若與長榮航協商不成，將會在2月7至18日，及3月30日至4月7日，這兩段罷工警戒區段發動罷工。

知情人士表示，工會不管有無罷工，都已達到讓長榮航、旅客及旅行社驚嚇的目的。由於取得合法罷工權可以無上限罷工，若機師工會無法從資方獲得想要的福利，下次再增加暑假的罷工時段，直到與資方簽下不再罷工的協議為止，也相當合理。

機師工會指出，將對工會內部長榮分會會員進行至少兩至三次罷工演練，以確保會員得以在工會發動罷工時，於最短時間內、精準配合工會指令。

長榮航對此表示，不樂見罷工發生，仍會在1月24日與機師工會協商的基礎上努力研擬可行方案，進一步達到共識。一旦罷工，會提供受罷工影響旅客退票及改票免收手續費服務，盡最大努力將旅客簽轉至其他適合的航班。

另外，民航局指出，工會公布警戒區段，讓旅客行程增添不確定因素，已要求長榮航妥為處置，相關應變配套應儘速呈報民航局及揭露於官網。另外，也要求桃園國際機場公司與相關航站，立即進行必要因應整備。

據了解，勞資雙方第一次協商結果共識有限，工會不排除拒絕第二次協商。王國材除了向林寶水當面表達關切，雙方並電話進行溝通。另外，交通部次長林國顯也分別找了林寶水及機師工會理事長李信燕，希望雙方儘快談妥，強調最好結果就是不要罷工。王國材對此僅表示，「有在處理」、「一直在溝通當中」。

另外，陳彥伯在行政院會後記者會表示，政府的立場一貫，會保障民眾最大權益。觀光署長周永輝則說，罷工確實對衝國際旅客會有衝擊，如果真的發生將啟動備援計畫把衝擊降低。據悉，備援對策包含由其他航空業者協助旅客簽轉。

對於是否修法訂定罷工預告期，王國材強調，目前先努力不讓罷工發生，修法部分則尊重勞動部。