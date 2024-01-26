春節兩岸包機 等嘸業者申請

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長榮機師釀罷工，打亂春節航班，反倒是兩岸13個客運包機航點，開放申請至今都沒有業者提出申請，官員分析，現有大陸定期航班的地點，幾乎是台商聚集地，加上大陸尚未開放陸客來台，所以需求確實不高。

目前交通部已開放15個兩岸定期航班，並於年初宣布13個包機航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等，開放春節前後各10日可飛航包機，航空公司業者可於獲配航權額度內，依程序檢附包機申請書及包機合約副本等，申報准後飛航。

對於申請狀況，陳彥伯25日在行政院會後記者會表示，經民航局了解，1月8日開放業者申請後，截至目前都沒有業者提出申請。惟他強調，該政策還是會持續執行下去，包機的需求，由業者自行評估。而過了這次春節以後，下次能申請包機的時間點，應該是清明連假。

針對兩岸定期航班，陳彥伯說，去年12月起平均每周飛航290班、載客數每周8.2萬人、載客率54.5％。據悉，疫情前載客率約68％，未開放陸客來台確實有不小衝擊。

針對無業者申請包機，交通部官員認為蠻合理，因為需求確實不大。過去兩岸420班定期航班，現在只飛了290班，「連定期航班都沒有飛滿，何況是包機航班」。

官員說，交通部是按需求來評估開放的航點，定期航班專挑台商聚集地或是重要旅遊景點，以及具有發展潛力的地點。未來若有需求，會先將定期航點增班，但也不排除視復甦情況和客運需求，再擴大更多兩岸包機航點成定期航點，這部份會採滾動檢討。

「目前看起來定期航班需求撐不起來。」該官員認為，除了需求因素，大陸尚未開放來台旅遊是原因之一，等到3月台灣開放團客赴陸，就可觀察包機需求是否因兩岸觀光解凍而提高。