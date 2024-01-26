上季國泰房地產指數：房市重返價穩量增 漲幅收斂

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國泰房地產指數價量趨勢

相較於2023年第三季全台預售屋市場呈現「價穩量縮」格局，2023年第四季國泰房地產指數顯示，房市已重返「價穩量增」格局；不過全台七都中，台中、新竹季跌幅最深，都在3％以上，且已連跌二季。就四季移動趨勢觀察，與2013、2014年波段高點相比，全台七大都會目前成交價還是超過前次波段高點，不過漲幅已見收斂。

2023年第四季國泰房地產指數25日出爐，結果顯示，房市相較2023年第三季及2022年第四季，都呈「價穩量增」格局，顯示房市表現偏熱。

報告指出，全台成交均價來到每坪49.02萬元，季漲0.22％，其中最高價在台北市，每坪價高達118.34萬元、季漲11.23％，季漲幅居全台之冠，主要是危老重建案、都更案上市開賣較多，因此推升平均單價。

新北市每坪59.44萬元、季漲1.17％，桃園每坪38.66萬元、季漲1.84％；新竹季跌3.14％、每坪均價44.68萬元，台中季跌3.51％、每坪均價45.57萬元，兩區房價均已連二季下修。

台南季漲2.15％、每坪平均33.11萬元，高雄每坪平均32.86萬元、季漲6.53％，高雄為七都單價最親切的城市。

國泰房地產指數報告指出，在「健全房地產市場方案」持續推動下，平均地權條例修正案、囤房稅2.0政策效應，預期將持續發酵，且央行未鬆綁管控政策、通膨趨緩下，大選過後房市仍須持續觀察。

國泰房地產指數報告中指出，2023年第四季全台平均開價、議價率及成交價，都維持穩定；推案金額小幅增加，銷售率及成交量皆大幅增加。進一步觀察各都成交價表現，相較2022年同季，除新竹、台南下跌外，其餘地區成交價呈穩定或上漲。觀察2023年表現，自住需求仍是房市撐盤主力，2024年房市預期走向「價量盤整」，延續2023年走勢。