2023十大建商大洗牌 興富發意外掉出榜外

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受大選、升息、打炒房政策、政經局勢不穩等因素影響，2023年建商推案興致缺缺，《住展雜誌》統計北台灣十大建商排名大洗牌，上市營建股「營收王」興富發意外掉出前十榜外，「推案王」寶佳機構手筆也大縮水，全年推案不到820億元，三圓機構挾400億元的大案「台北之星」，一口氣竄上前四強。

合計2023年北台前十大建商推案總金額3,209.5億元、年減7.7％。展望2024年，受去年延推效應牽動，329檔期已號角響起，全年推案可望加溫。

住展雜誌25日公布北台灣2023年住宅產品推案十大建商排行榜，其中推案大戶寶佳少見的跌破千億元，但仍穩坐榜首，順利六連霸；茂德、愛山林分居第二、三名，第四到十名分別為三圓、新潤、璞真、中悅、富宇、馥華、森聯。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，2023年建商推案興致缺缺，只要有特定大案推一把就擠進排行榜，市況已不見遍地開花的推案熱潮，買氣均為亮點個案磁吸，十大建商強者恆強。

調查指出，寶佳2023年在北台灣推案量約816.5億元，推案版圖遍及新北、桃園、宜蘭、新竹；第二名茂德推案金額約594億元，主戰場在新北三重；第三名愛山林421億元，包括北市中山區「中山麗池」、新北土城「金城帝寶2號」都為百億元大案，推升推案量能。

第四名三圓400億元，以指標都更案「DIAMOND TOWERS台北之星」坐上第四名，東區鍍金地段、都更豪宅話題效應功不可沒。

展望2024年，陳炳辰分析，龍年房市回溫機率高，建商推案量攀升，寶佳將在桃園龜山A7、興南A20大舉推案，可望蟬聯一哥地位；興富發2023年以商辦推案為主，2024年不無強勢回歸住宅市場的可能，值得關注其在中路重劃區表現。

此外，像潤隆、富宇也將在龜山A7，籌備推出指標案，潤泰將在新北三重推案，國泰、茂德在新莊新案也備受可期，推案潮可望在329檔期明朗。