AI大咖助陣 自貿港去年營收爆發

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交通部25日表示，在輝達、超微等國際AI大廠助攻下，六海一空自由貿易港區去年營運創新高，進出口貿易值達1.94兆元。航政司長韓振華預估，今年可望比去年再成長。

據統計，去年自貿港區進出口貿易值1.94兆元，較111年的1.8兆元成長近8％。進駐家數從前年121家增加到去年124家，增加部分皆屬空運，顯示今年景氣逐步回溫的同時，海空運貿易也跟著活絡。

在空港自由港區部分，因應台商回流發展及國際電子半導體產品需求不斷提升，桃園航空自由港區已投資63億元，於去年7月新建完成及啟用4棟加值廠房，面積達3.8萬坪。

桃園航空自田港區的擴建，剛好因應AI潮流趨勢與商機，去年因而成功引進輝達（Nvidia）、超微（AMD）等國際AI晶片大廠，透過港區事業於此設置亞太倉儲基地，同時也引進艾斯摩爾科技、九佳科技、佰進國際物流等5家新興事業，從事半導體相關設備重整包裝及國際物流等業務，讓 半導體及AI供應鏈產生群聚效應，大幅提升空港貨量及國際運輸地位。

此外，海港自由港區去年進出口貿易值將近6,000億元，其中半導體零組件及高科技設備透過海港自由港區儲轉比重超過三分之一，已達2,066億元。

而配合5G、自駕車、綠能發展趨勢，台北港南碼頭區也規劃62.6公頃的「智慧車輛產業園區」，將由東立物流投資逾60億元，打造亞洲第一個5G智慧車輛（自駕車）、電動車加值運轉整合應用場域，預計114年底啟用後，可創造1,270億元產值及600個就業機會。

為因應全球生成式人工智慧（Gen AI）技術快速崛起，產業需求已朝向5G、AI、自駕車、雲端等前瞻科技領域發展，交通部也擴大台北港物流倉儲區及桃園航空第二自由港，未來將鎖定高附加價值關聯產業做為招商引資對象，期待能進一步帶動更多國際指標廠商進駐。