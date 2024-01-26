上月房貸餘額 首衝破10兆元

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中央銀行25日公布2023年12月消費者貸款與建築貸款餘額，年底交屋潮加上新青安房貸挹注，購屋房貸餘額高達10兆376億元，再創新高，且首度衝破10兆元，單月大增1,055億元，亦創史上最大單月增幅，年增率擴大至7.04％、創2022年12月以來新高。

國內房貸餘額年增率一度連14個月下滑，但近月不降反升，房市出現反彈行情。央行官員表示，主要仍是三大力道加持，一是年底交屋、購屋旺季，反映季節性因素衝高餘額；二是新屋完工交屋，建商通常會傾向在年底盡可能交屋；三是新青安優惠利率，帶動民眾自住剛性需求。

國內房貸餘額衝破10兆元大關。央行官員表示，房貸餘額是前期加上新增房貸再減掉償還金額，由於房貸有寬限期，金額償還很慢，整體餘額墊高很容易，只要房屋交易量是往上走，很容易就創新高。

但房市並非全面復甦，供給面的建築貸款（土建融）仍是一灘死水，12月土建融餘額續降至3兆2,257億、月減93億元，出現罕見連二降，前一次連二月下滑，要追溯至2018年1月及2月連續下滑；年增率同樣放緩至4.13％，為2017年12月以來新低。

央行官員強調，近一兩年建商動工已轉為保守，加上接近過年，建商考量新案開工後沒過多久又要放假，年關前通常建案也不會大量開工，土建融餘額下滑多少也反映季節性因素。年底新屋完工交屋，部分建商拿到大額款項後，也會加速還款，同樣使土建融餘額下滑。

央行官員認為，現階段整體房市是新青安在撐，建商「蓋三年以上屬正常」，但由於新青安房貸實施三年，建商開案可能搭不上新青安熱潮，使得推案更趨謹慎。