餐飲再進擊 裕隆下一步賣鍋

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裕隆集團餐飲品牌概況

裕隆集團近年積極轉型開展多元事業型態，2024年續擴大生活事業群，朝連鎖餐飲布局，除既有雙品牌「勺日咖啡」及「TOK盡興食光」，將續拓新點並首度走出雙北，也計畫切入火鍋市場，近期已低調挖角高階人員，最快2024年第四季就可開出首店，朝全客層連鎖餐飲事業布局。

裕隆集團跨足火鍋市場，將由台元紡織主導投資，規劃將打造為沉浸式精緻鍋物品牌，目前品牌名稱仍未定。

不同於前兩個餐飲品牌以商場店為主，裕隆集團第一個火鍋店據點將是位於台北市精華地段的街邊店型態。

裕隆集團自2023年正式投入生活形態與零售流通事業，旗下第一個餐飲品牌「勺日咖啡」接連進駐大直忠泰樂生活及東區新光忠孝店，「TOK盡興食光」則配合新店裕隆城，開幕以來營運亮眼，單月皆已盈利。

裕隆表示，TOK盡興食光每逢周末假日平均訂席皆在9成以上，近日以餐廳人氣最高的戰斧豬排、椰湯烤魚等菜色做為年菜套餐，熟客訂單就已超過50組，農曆春節假期訂席在大年初二以後也已都全滿。

勺日咖啡廳近日則推出草莓季限定甜點，單月銷量可賣破千顆，表現優於預期。

目前兩大既有餐廳品牌共有四個據點，裕隆表示雙品牌皆有拓點計畫，其中，TOK盡興食光未來在新竹及台中等餐飲一級戰區，都會設點。

連同火鍋店的布局，裕隆指出，餐飲事業將以「多品牌、穩展店」發展，並以商場店與街邊店併進方式跨出雙北。目前集團投入餐飲事業業績占比相當小，隨著集團積極發展移動生活服務產業價值鏈，餐飲事業將是當中相當重要的一環。

為擴大連鎖餐飲事業，裕隆為招募人才，近期規劃導入門市夥伴「訓練專屬護照」，紀錄發展歷程促進晉升管道透明度，籌備導入SGS餐飲衛生稽核，奠定未來餐飲事業拓展的基礎。