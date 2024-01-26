3年將投75億 Klook導入AI行銷台灣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球旅遊和休閒娛樂預訂平台業者Klook宣布，啟動「擴大投資台灣2.0計畫」，強調未來三年內再投資台灣逾75億元，用於打造台灣創作者社群、快速累積台灣觀光內容，並推動大型活動來台展演、導入AI等，打造「台灣在地旅遊生態系」，吸引更多亞洲甚至全球旅客來台，力助商家夥伴掌握年輕世代旅遊趨勢，觸及不同觀光客群。

Klook台灣總經理李雅寧25日表示，2023年底Klook在台開設第二個辦公室，並在積分使用場景和國旅取得優異的成績單。如今跨境旅遊逐步恢復正常，Klook啟動擴大投資台灣2.0計畫，整合過去三年在供應鏈和市場上積累的資源和經驗，加大技術投入，打造和發展在地旅遊生態系，進一步發揮平台綜效。

李雅寧指出，擴大投資台灣2.0將聚焦在四大領域：一、打造創作者社群，共同推廣台灣。Klook在2023年推出Kreator計畫，全球已有超過1.5萬名創作者，2024年將擴大招募至3.5萬名，台灣創作者的比例也將翻倍成長，估計年底台灣旅遊相關影音內容的觀看次數將達到19億次。

二、推動大型活動來台。Klook觀察大型活動如演唱會，或由球王梅西領軍的國際邁亞密CF足球表演賽，都能有效吸引海外旅客，整體經濟效應約是票價的4至5倍。基於過去經驗，未來三年內將持續促成更多這類活動在台舉辦。

三、增加搭售方案。以持續增加平台搭售的方案，包括Klook pass通票，彈性打包當地玩樂、美食和季節性體驗等多元種類。

四、導入生成式AI。Klook去年推出AI聊天機器人K.AI，與Google Cloud合作，利用生成式AI來強化平台內容，對旅客提供優質且準確的旅遊資訊，改善預訂體驗，從而提升轉換率。