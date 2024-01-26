美日利差將縮小 耐心等待日圓升值

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美元兌日元日線圖

日本壽險公司的避險比例仍低

2024年初以來，由於美國公布的經濟數據表現強勁，包括去年12月非農就業數據成長、通膨又回反彈、零售銷售數據成長以及美國消費者信心強勁回升等，投資人大幅降低聯準會（Fed）提前在今年3月降息的預期。根據期貨市場定價，Fed在3月決策會議降息的機率已降至50％以下，也帶動美元在年初反彈。

儘管Fed已確定在今年啟動降息，有鑑於市場對美元的評價下跌、日本投資人不願承擔持有美元的風險，以及美國公債殖利率下跌等因素，可能會推動2024年日圓兌美元走強。不過，日本央行期待確認春季薪資談判的結果是否達成實質薪資成長，以確保物價的上漲是來自實際購買力增加而非輸入型通膨。

此外，緊縮政策時間的不確定性令市場在近期對日本央行緊縮政策的重新定價，加上年初以來美元兌日圓大幅反彈的趨勢，謹慎選擇做多日圓的交易時機顯得非常重要。然而，基於以下兩個因素，法國巴黎銀行財富管理認為做多日圓仍然可行。

日本機構投資人的動作是關鍵

其一，日圓匯率處於有利位置。隨著預期接下來美國經濟成長放緩程度將比預期嚴重，我們認為美國公債殖利率有進一步下跌空間，促使Fed不得不在今年進行降息。因此，我們在建立外匯部位時，會尋找目前持有的部位仍低以及有可能受惠於美國公債殖利率下跌的貨幣。依據這套準則，若美國公債殖利率真的如我們預期般下跌，對利差相對敏感的日圓將大幅升值，加上以目前美元兌日圓的匯率水準，還有很大的空間去建立日圓的正向部位。

其二，日本機構投資人的動作是關鍵。

在2023年年底，日本壽險公司及退休投資基金停止累積外幣債部位。然而以目前日本機構投資人持有的外幣債部位來說，匯率的避險比例仍低，而且這些資金也沒有匯回日本本土的跡象，顯示日本機構投資人的美元匯率曝險部位仍相當低。然而，一旦Fed啟動降息，使美元避險成本降低，投資人將有意願提高外匯避險比例，提前賣出美元的避險交易亦將使日圓走強。

日銀3月可能升息，聯準會5月啟動降息

法國巴黎銀行財富管理預期，日本央行仍有機會在今年3月調高政策利率，並結束自2016年以來長達八年的負利率政策，Fed亦預計從5月開始調降政策利率。美、日利率政策的分歧導致美日利差縮小，除了有意願提高外匯避險比例，投資人甚至可能直接出售並匯回目前未進行外匯避險的債券部位。

基於預期美元有望在第二季開始走弱，我們對日圓的建議操作策略為：

一、評價模型估值支撐日圓：根據法國巴黎銀行匯率評價模型，顯示美元兌日圓目前的公允價值為131。根據我們對Fed調降政策利率時程的預測，美元兌日圓匯價在2024年底將進一步下跌至125。

二、耐心等待日圓上漲：有鑑於近期市場對日本央行緊縮政策的重新定價與美元兌日圓持續上漲的趨勢，我們認為耐心等待建立日圓多頭部位的時機是很重要的。