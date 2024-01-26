ECB按兵不動 降息沒鬆口

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歐元匯率近一個月走勢

歐洲央行（ECB）25日發布利率決策，一如預期連續第三度按兵不動，儘管歐元區經濟籠罩衰退陰影，ECB聲明重申以打擊通膨為重，必要時仍將維持利率在限制性水準，尚未考慮寬鬆貨幣。

匯市對歐洲央行的最新聲明反應冷淡，歐元匯價起伏不大，持平在1.09美元附近。由於經濟可能陷入衰退，歐元近一個月來連連走貶。

歐央總裁拉加德（Christine Lagarde）在會後記者會指出，歐元區第四季經濟料陷入停滯，通膨和薪資壓力雖見紓緩，但中東緊張情勢讓通膨仍有回溫風險，ECB官員也一致認為目前談降息為時過早。

儘管投資人認為，歐央在經濟成長和通膨上出現誤判，貨幣政策即將被迫轉向。但周四的聲明未透露ECB有改弦易轍的打算，持續重申目前利率水位維持時間夠長，可將通膨拉回預定目標。

歐元區利率仍凍結在歷史高檔，存款利率維持在4％不變，主要再融資利率也續留在4.5％。

歐央表示，限制性利率還將持續多久，仍要視數據而定，意味歐央並未做特定政策路線的承諾，而且依然會在必要時調整利率。

歐央聲明指出，通膨趨勢「普遍」印證之前的評估，但過去聲明出現的歐元區內物價壓力升高、勞工成本勁增已不再提。

目前金融市場預期，歐央今年內料五度降息，降幅127個基點，啟動時間在4月或6月。兩周前市場的預測是，歐央今年降息150個基點，3月或4月扣降息板機。

歐央預期家庭與政府支出將驅動歐元區復甦，但數據顯示歐洲經濟前景黯淡。

歐元區去年第四季可能已陷入衰退，今年1月經濟也腳步拖沓，第一季恐寫下連續六個季度停滯或負成長。

經濟疲弱、大宗商品價格低迷及高利率，應會持續壓低通膨，但ECB仍認為，要到2025年歐元區通膨才會回歸2％目標。

德意志銀行經濟學家與歐央唱反調，他們預期歐元區整體及核心通膨率，今年中之前就將降回到2％，比ECB預估的時間提前一年甚至更早。