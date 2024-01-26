樂看經濟前景CEO 占比翻倍

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儘管全球經濟復甦腳步尚未穩定，且俄烏戰爭及紅海危機等地緣政治動盪持續威脅經濟前景，但最新調查發現樂觀看待全球經濟展望的企業執行長比例較一年前增加1倍以上。

資誠聯合會計師事務所（PwC）在世界經濟論壇（WEF）期間發表全球執行長調查報告。這份報告是在去年10月2日至11月10日調查105國共4,702位企業執行長後製作，結果發現有38％的執行長樂觀看待全球經濟前景，較一年前調查的18％比例高出1倍以上。

回顧2022年全球經濟承受高通膨、高利率雙重打擊，導致企業信心薄弱。去年以來儘管地緣政治動盪持續威脅經濟前景，但受訪的執行長當中僅有45％擔心全球經濟陷入負成長，與一年前調查的73％比例相比大幅縮小。

然而，企業執行長對大環境重拾信心不代表未來營運毫無挑戰。受訪的執行長當中有45％擔心若企業不推動創新改革，未來十年內恐怕難以生存。回顧一年前調查時約有39％的執行長擔心這個問題，但最新調查發現比例增加，因為許多執行長透露法規限制及缺工問題都阻礙企業創新改革。

資誠全球董事長莫瑞茲（Bob Moritz）表示：「無論是加速拓展生成式AI應用，或是面對氣候變遷帶來的挑戰與機會，今年對全球企業執行長而言都是企業轉型的重要時機。」

資誠報告指出有超過半數受訪者認為AI有助提升產品或服務，但也有69％認為員工仍需更多訓練才能妥善運用AI技術。企業執行長雖看好AI簡化營運流程，但也擔心AI造就更多網路安全問題。

除了AI之外，企業執行長面對的另一大挑戰就是氣候變遷。資誠報告指出有將近三分之一的受訪者預期氣候變遷將在未來三年改變企業營運模式。

受訪者中有超過四分之三表示已落實氣候對策提高能源使用效率，但只有45％表示在企業財務規劃時有將氣候變遷考量在內。