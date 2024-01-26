亞洲銀行家薪酬 近20年最差

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因陸港交易不景氣打擊投行業務，華爾街公司多數亞洲高級投資銀行家的薪酬降至近20年新低。外媒報導，亞洲（除日本外）許多資深銀行家的總薪酬降至70萬至80萬美元，遠低於2000年以來常見的100萬美元以上水準，且瑞銀等投行至少20％的董事總經理於2023年未拿到獎金。

南洋商報引述外電消息，隨著政治緊張局勢加劇，以及大陸政府加強整頓民營企業，投行業務出現嚴重的「交易荒」，各大公司尋求削減開支之際，銀行家的薪酬也在下降。由於股票發行與併購業務減少，高盛、摩根大通、花旗在過去18個月已進行數波裁員。

知情人士透露，美國銀行22日當周在香港裁掉20多個投行職位。外媒2023年10月報導，瑞銀也在亞洲裁掉約20多個投資銀行家，其中主要是在香港從事中國業務的職位，而摩根大通也曾在亞洲裁掉約30個投行職位。

2023年亞洲（除日本外）股票發行活動下降30％，而美國市場則成長45％。交易平淡也反映在薪酬上，亞洲各投行只有少數表現最好的員工薪酬最高可達150萬美元，但仍比2022年的收入少約20％，更比2021年少一半。整體而言，亞洲地區董事總經理的總薪酬下降20％至25％，其中獎金減少比基本薪資部份更加明顯。

亞洲（除日本外）的薪酬範圍因國家和業務路線而異。知情人士表示，表現出色的股票資本市場主管薪酬可能在120萬至150萬美元之間。至於澳洲、印度和韓國部份投資銀行家，以及併購業務的銀行家情況會好一些，而從事中國市場的銀行家則是無獎金的最大群體之一。