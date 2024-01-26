上季成長超預期...韓去年經濟擴張 仍探3年低

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韓國央行25日公布，拜半導體引領出口復甦、抵銷部分內需走軟所賜，該國在2023年第四季經濟成長超出預期，不過一些分析師認為這個亞洲第四大經濟體現有動能難以持續。

就2023全年來看，韓經濟擴張1.4％，創2020年以來的三年最低增幅。

韓國央行本月稍早維持該國2024年經濟成長2.1％的預期。滙豐（HSBC）則預料今年經濟增長1.9％，表示短期內出口與民間消費仍然呈現兩極。經濟學家Jin Choi指出，通膨預期仍位於高點意味韓央行貨幣政策可能到第三季才會開始寬鬆。

韓國去年第四季（10到12月）國內生產毛額（GDP）經季調後比前一季增長0.6％，擴張幅度與第三季相同，且優於分析師預估中值0.5％。

與去年同期相比，韓國經濟年增2.2％，超越市場預測的2.1％以及前一季的1.4％。

經濟擴張比預期強勁凸顯仰賴出口的韓國仍位在復甦軌道上。去年底受到電腦晶片需求旺盛的帶動，出口維持穩健增長，抵銷建築業和民間消費力的低迷。

展望前景，分析師認為受累於國內需求疲軟、利率攀高，以及半導體業經過一年多的蕭條而出口復甦疲軟，韓國經濟動能可能表現脆弱。

研調機構凱投宏觀新興亞洲經濟學家譚丹（Shivaan Tandon）表示，韓國去年第四季經濟擴張優於預期，但預料未來幾季成長會低於趨勢水準，因短期內出口復甦仍然氣虛，緊縮的財政和貨幣政策繼續抑制內需。

由去年第四季數據來看，出口增加2.6％，進口揚升1.0％，對淨成長的貢獻達0.8個百分點，高於前一季的0.5個百分點。民間消費增幅由前一季的0.3％降至0.2％，建築投資萎縮4.2％，創2012年第一季以來最大衰退。

HI投資證券公司首席經濟學家朴相鉉（音譯）指出，「出口將繼續改善，但速度不會像目前預期那麼快」，因中國經濟面臨風險以及全球製造業活動疲軟。