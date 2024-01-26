IBM上季財報 華爾街按讚

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IBM營收獲利表現

IBM在24日盤後公布上季（去年12月底止）營收年增4％至173.8億美元，略高於華爾街預期的173.0億美元，上季淨利32.9億美元，經調整後每股盈餘（EPS）3.87美元，也高於華爾街預期的3.78美元，毛利率更逼近60％，創25年新高。

上季財報表現強勁，加上IBM新估今年營收成長率可達5％，激勵股價在25日早盤跳空開高大漲近7％。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）表示，IBM即便面對「極具挑戰且動盪不安的總體經濟環境」，上季依舊締造佳績。截至去年12月底為止，IBM自由現金流達到112億美元，高於公司預期的105億美元。IBM上季毛利率高達59.1％，也創下1999年以來最高紀錄。

IBM上季軟體部門營收年增3％至75.1億美元，略低於華爾街預期的76.7億美元。上季IT顧問部門營收年增6％至50.5億美元，也低於華爾街預期的51.2億美元。

值得注意的是，上季IT基礎建設部門營收年增3％至46.0億美元，高於華爾街預期的42.8億美元。隸屬該部門的資訊交換基礎建設營收在上季年增8％，扭轉前一季的4％跌幅。資訊交換基礎建設主要涵蓋內建IBM Power晶片的伺服器。

IBM為了搶攻人工智慧（AI）商機，在上季建立規模5億美元的創投基金，專門投資AI新創企業。IBM近日已宣布投資21.3億歐元（約23.2億美元）從Software AG手中收購兩項軟體資產，分別是Streamsets及webMethods。

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）24日表示，生成式AI及Watsonx超級電腦營收在上季倍增。這部分營收來自顧問合約及軟體服務合約。

論及今年展望，IBM預期今年自由現金流達到120億美元，營收成長率經匯率調整後約在5％。卡瓦諾表示：「由於今年才剛開始，我想我們應將財測設在預估範圍低點。」