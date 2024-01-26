日11月水產出口 年減近2成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在日本先前排放核汙水的爭議下，中國大舉禁止日本水產品進口，導致日本水產品出口的停滯情況持續擴大。日本農林水產省近日公布數據顯示，2023年11月日本水產品（包括加工品）出口額為306億日圓，年減18.8％，其中，向中國出口觀賞用的錦鯉降至零。

日本經濟新聞引述數據顯示，2023年11月，日本向中國水產品出口額僅為10億日圓，年減86.9％。按品類來看，過往向中國和香港市場出口的高級食材供貨持續大減，包括扇貝（生鮮等）年減44.8％，海參年減61.7％。

其中，日本水產相關人士對於觀賞等重要品類出口的擔憂加劇，最具代表性的就是錦鯉。據統計，2022年11月，日本的錦鯉面向中國的出口額為1.5億日圓，而2023年11月已降至零，2023年11月向全世界的錦鯉出口額也年減2.7％至約10億日圓。

除了中國市場之外，期內日本水產對香港出口額為108億日圓，增長19.5％，對美國為48億日圓，增長14.9％，面向泰國出口額則為16億日圓，增長3.7％。

報導指出，錦鯉被譽為「會游泳的寶石」，在中國擁有超高人氣，使日本相關行業近10年來出口額增至2倍以上。日本農林水產省指出，2022年日本錦鯉的出口額約為63億日圓。其中，出口中國為12億日圓，佔總出口額近2成，屬於最大市場，其次是出口美國約9億日圓，以及出口印尼7億日圓。

錦鯉的養殖從春季開始正式展開，而秋季是出口的高峰期。日本錦鯉振興會理事長平澤久司表示，正在向日本政府等施加壓力，呼籲官方推動中國更新許可，此外，還將在經濟顯著增長的印度和孟加拉國等地推動錦鯉的宣傳，未來有必要實現出口對象地區的多元化。