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半導體設備大廠科林研發（Lam Research）傳捷報，受惠訂單成長，上季營收獲利表現強勁，本季營收估達37億美元，同樣優於市場預期。

科林研發24日盤後發布財報，由於製造設備訂單成長，截至去年12月24日止之季度營收達37.6億美元，雖較去年同期下滑29％，但較第三季增加7.9％，也高於分析師預期的37.2億美元。此外，每股稀釋後盈餘大漲8.4％，達7.22美元，表現亮眼。

上季度營運費用為7億美元，淨利達9.54億美元。反映財務體質穩健，現金及約當現金部位總計約56億美元，較上一季的52億美元有所增加，同時，預收收入也有所成長，顯示累積訂單情況良好。

去年由於手機和電腦等電子產品需求下降，晶片庫存增加，連累科林研發陷入困境，隨著人工智慧（AI）前景看漲，晶片製造商擴大產能，部分產業類別正顯示復甦跡象。

包括晶片代工龍頭台積電以及特定電子市場的反彈，正在帶動如科林研發等上游供應商的表現。科林研發總裁暨執行長亞契（Tim Archer）認為，「我們處於有利地位，可以從中獲利。」

另一方面，根據LSEG數據，科林研發預測本季營收約落在34億至40億美元之間，高於分析師預期的36.8億美元。此外，每股獲利估在6.50至8美元之間，高於市場預估的6.64美元。

儘管如此，在供應鏈成本增加、地緣政治緊張局勢未見緩和等情況下，恐將影響科林研發長期獲利表現。先前由於美國限制出口，科林研發來自中國的收入占總銷售額在上一季度下跌8個百分點至40％。