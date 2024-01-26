挺房市 陸擬再降房貸利率

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大陸金融監管總局談話重點

大陸挺房市繼續出招。繼上日放寬房企貸款限制後，大陸國家金融監管總局副局長肖遠企25日表示，要繼續做好個人房貸服務，進一步優化頭期款比例、個人房貸利率等政策，以滿足民眾自住和改善性住房的融資需求。

中國網報導，肖遠企25日是在國新辦記者會做上述表示。他說，房地產產業鏈長、涉及面廣，對經濟與民生影響甚大，要求金融業責無旁貸，必須大力支持。截至目前，開發貸款和個人房貸餘額分別是人民幣（下同）12.3兆元和38.3兆元。光2023年分別發放3兆元和6.4兆元，加起來近10兆元，規模龐大、影響甚廣。

至於外界關注的保交樓，肖遠企表示，截至2023年底，3,500億元的「保交樓」專項借款幾已投放到具體項目，銀行也為這些項目提供相應的配套融資，確保「保交樓」任務完成。

肖遠企表示，接下來要進一步優化頭期款比例、個人房貸利率等政策，以滿足民眾自住和改善性住房的融資需求。另外，針對發展前景良好的房企，將敦促銀行可向其發放經營性物業貸款，讓房企可用以償還存量貸款和公開市場債券。在「因城施策」的政策下，更加精準支持房地產業的合理融資需求。

此外，金融監管總局普惠金融司司長郭武平在同場活動上，提及今年銀行放貸的重點。首先是要求金融機構聚焦小微企業和涉農主體的資金需求，這兩大領域的貸款增速不得低於各項貸款平均增速。此外，要逐步提升小微企業信用貸款比重，2023年底該比重達到19.19％，較上年同期提高2.29個百分點。今年將繼續引導銀行放寬抵押物要求，加大信用貸款投放力度。

在金融風險處置方面，肖遠企說，整體而言，目前中小銀行經營穩健，資本適足率、資產品質都處於較好水準。針對個別風險較高的中小銀行，肖遠企說，不論是家數、資產總額或是不良資產總額，其在整個銀行業或是中小銀行中的占比都相當低。

對這些風險較高的中小銀行，金融監管總局一方面會高強度監管，逐步使其風險收斂。同時也會其他部門採取「一行一策」方式，多管齊下，穩妥有序化解和處置存量風險，嚴控增量風險。