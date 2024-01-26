瑞銀料 人行再降息、加碼救房市

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大陸救市多招齊發，中國人民銀行24日祭出預告降準與定向降息兩大手段，瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，人行此舉代表政策風向轉趨積極，預估年內中期借貸便利（MLF）此一政策利率將再下調10至20個基本點，存款利率也可能下調，房市政策有望加碼。

人行24日宣布自2月5日起降準2碼（0.5個百分點），預期釋放長期流動性人民幣（下同）1兆元。並從1月25日起，下調支農支小再貸款、再貼現利率1碼。不僅降準規模遠超預期，與定向降息同時操作方式也相當罕見。

香港經濟日報引述汪濤指出，投資者普遍認為，人行一掃過去較為被動與碎片化的政策模式，開始轉趨積極，預估接下來政策支持力度有望加強。她分析，除了MLF利率有望下調，同時為了保持銀行合理息差水準，綜合考慮存款利率與理財收益率、股息率之間的關係，存款利率也可能再度下調。

房地產方面，汪濤認為，人行加大對開發商的信貸支持是重要一步，若要從根本上改善開發商融資問題，房地產銷售須止跌企穩，這需要更多政策來穩定房市，預計政策有望加碼，包括進一步降低房貸利率，以及為城中村改造和保障性住房提供更多的抵押補充貸款（PSL）資金支持。

汪濤認為，如果政策支持可以穩定經濟增長並提振市場信心，寬鬆貨幣政策也可推動人民幣兌美元匯率走強，預計年底人民幣兌美元匯率可能升至7左右。

另一方面，經濟學人智庫（EIU）25日最新公布的「中國2024展望」報告中指出，由於大陸房市下滑程度比預期更加嚴重，經濟復甦之路並不平坦，預估今年經濟增長率將自去年的5.2％放緩至4.9％。

不過EIU認為，官方仍會將今年的經濟成長目標訂在較高的5％左右，意味著官方需要更多的刺激措施與改革，財政擴張將是支持經濟增長的重要支柱。