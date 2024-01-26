渣打CEO：陸港合作 增強人民幣吸引力

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針對中國人民銀行與香港金融管理局24日公布六項深化陸港金融合作的政策，渣打香港執行董事兼行政總裁禤惠儀25日在亞洲金融論壇（AFF）表示，新政使投資者參與境內債券回購，增加大陸債市流動性，同時增強人民幣的吸引力。

根據新政策，將在大陸發行的國債和政策性金融債，納入金管局人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單；進一步開放境外機構投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構（包括「債券通」投資者），參與債券回購。

此外，公布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點細則；在大灣區實施港澳居民大陸購房跨境支付便利化措施；推動跨境徵信合作，便利企業跨境融資及擴大數位人民幣在港跨境試點。

禤惠儀表示，大陸和香港互聯互通進一步深化，將加強香港在人民幣國際化進程中的獨特地位。南方東英資產管理總裁丁晨則表示，目前全球資產配置投放於人民幣產品和大陸資本市場的程度仍然偏低，人行最新公布的措施使人振奮，相信有助於香港連繫大灣區內的財富。

香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂對人行的新政策表示歡迎，並指香港近年持續擴大人民幣投資和風險管理商品，以滿足全球投資者需求。這不僅將完善債券通和跨境理財通，還會豐富內容。他強調，香港將透過深化與大陸金融市場互聯互通，鞏固離岸人民幣樞紐地位。