憂陸鏈風險 美商採購轉印度

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近年印度外商直接投資概況

印度已成為企業取代中國的選項之一。英國市調公司OnePoll一項調查結果顯示，愈來愈多美國企業因擔心從中國採購或在中國進行製造會承受更多風險，因此傾向轉往印度。

綜合媒體25日報導，India Index去年12月委託OnePoll對500名美國企業高管進行調查顯示，61％受訪者表明如果印度供應商能製造出相同的材料，他們不會選擇中國，56％受訪者更傾向在未來五年內，印度企業成為滿足其供應鏈需求的對象。

有59％受訪者認為，從中國採購原物料「具有一定風險」或「非常具有風險」，對印度有相同看法的受訪者比例則為39％。另有約四分之一高階主管表示，目前不會從中國和印度進口商品。

不過，也有55％受訪者認為，在印度採購貨品可能存在品質問題，48％的受訪者擔心交付風險，及智財權遭到盜用。

India Index執行長Samir Kapadia表示，企業將印度視為長期投資策略，而非規避關稅的短期措施。因美國和中國繼續處於相當冷淡的氣氛中，而美國和印度之間不斷有對話和協議。

不過南亞研究所高級研究員Amitendu Palit警告，其他公司可能無法複製蘋果公司在印度快速建立生態系的模式，那是蘋果特有的能力。

Palit和Kapadia都同意，想要將供應鏈完全從中國轉移出去是不可能的。Kapadia說：「我認為中國永遠不會被排除在外。實際上，中國永遠都是美國供應鏈戰略的基石，對中國的投資仍然強勁。」

此外，對採取「中國加一」的策略者來說，越南是另一個類似印度、也值得考慮的地方。數據顯示，去年越南市場的外國直接投資較2022年成長14％以上，1月至11月獲得投資290億美元。

但Kapadia認為，越南的潛力無法與印度相比，因印度此一世界上人口最多的國家擁有「越南無法提供的非常龐大的人群和客戶群」，企業做出決定是為節省成本和進入市場，如果把生產轉移到越南，不會看到同樣好處。