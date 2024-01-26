李強晤日經濟團 盼重返友好關係

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中國國務院總理李強25日會見訪中的日本經濟代表團，據日媒報導，代表團遞交建議書，促中方撤銷對日本水產的進口禁令、希望中方提高修訂後「反間諜法」的透明度、改善中美關係等。李強表示，現在是開創中日未來重要時期，還呼籲日本妥善處理歷史、台灣等原則性問題。

據中國外交部新聞稿，李強25日在人民大會堂會見日本經濟團體聯合會會長十倉雅和、日中經濟協會會長進藤孝生、日本商工會議所會長小林健率領的日本經濟界訪中團。日本主要企業負責人共逾200人出席。

李強表示，當前中日關係正處於承前啟後的關鍵時期。中日各界要共同努力，重溫兩國邦交正常化的初心，堅持和平、友好、合作的正確方向，把「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識努力落實，推動中日關係重返健康發展軌道。希望日方能妥善處理歷史、台灣等原則性問題。

針對經貿交流合作，李強指出，中日經濟深度交融，經貿合作發揮著兩國關係「壓艙石」和「推進器」的重要作用。中方願與日方深挖合作潛力，繼續分享發展機遇，支持兩國企業加強在科技創新、數位經濟、綠色發展、醫療養老等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，實現更高水平優勢互補和互利共贏。

他還表示，希望日本經濟界為中日合作共贏發揮積極影響。中國堅持對外開放的基本國策，將繼續縮減外資准入負面清單，落實好全面取消製造業領域外資准入限制，保障外資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎日本等各國企業繼續投資中國，也希望日方更好地為在日中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。

日本共同社引述十倉雅和表示，期待兩國各界各層面繼續保持緊密溝通，並形容李強就致力於改善中國對外資的營商環境作出「強而有力的發言」。