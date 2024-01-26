去年市占17.3％ 陸手機出貨 蘋果首奪冠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

IDC在25日公布大陸智慧手機數據，2023年出貨量規模衰退5％約2.71億支，創近十年以來最低出貨水平。從品牌表現看，蘋果首次在陸摘下全年出貨王冠。

IDC指出，去年大陸手機出貨前五品牌依序為蘋果（市占率17.3％）、榮耀（17.1％）、OPPO（16.7％）、vivo（16.5％）、小米（13.2％），五大品牌出貨均不如前年，蘋果衰退2.2％最小，vivo衰退15.5％最大。僅比較市占率數字，蘋果較前年增長0.5個百分點，另外四大品牌均下滑。

蘋果雖首奪大陸出貨王，但去年下半年時出現警訊。第四季蘋果出貨年減2.1％、市占衰退0.6個百分點至20％，雖仍是品牌榜首，但身後的華為正急速追趕，以出貨成長36.2％的爆發力，重回品牌榜前列排第四。

IDC評價，蘋果當前在高階旗艦市場確實受到競爭，但其在第三方通路降價促銷成功吸引訂單，整體產品競爭力也仍處高檔。IDC還指出，去年大陸智慧手機市場出貨量兩極化加劇，定價高階與低階的手機出貨占比均增長，反而中階產品衰退。

從總體市場看，據IDC數據，大陸前年智慧手機出貨規模衰退13.2％約2.86億支，衰退幅度為歷史最大。去年出貨再次下降，總規模創近十年來低點。IDC分析，去年上半年主要因經濟問題與疫情延續，手機市場低迷，下半年需求逐漸好轉但未完全釋放，廠商對出貨態度保守，整體市場表現難達到預期。