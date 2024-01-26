銀行資本計提新法 開放申請

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銀行申請採用信用風險 內部評等法計提資本審核程序

銀行前段班、資優生名單將出爐。銀行局副局長童政彰25日宣布，6月底前開放銀行申請採用信用風險內部評等法（IRB法）計提資本，符合資格12家銀行中，有七家表達申請意願，另外五家尚未表態，IRB法可拉高資本適足率，有利擴大業務規模、配發現金股息空間也更大。

銀行要符合資產達新台幣2.5兆元、財務健全與守法性條件，還要符合最低作業要求。例如巴塞爾協訂有產出下限規定，採用IRB法者的風險性資產不能低於採用標準法計算權數的72.5％，即假設風險性資產從100％降到60％的話，只能算72.5％，避免使用IRB法者的適足率大幅跳增。

12家符合資格的銀行中，童政彰透露，有意願申請改採IRB者有合庫、第一、台北富邦、國泰世華、兆豐、中信、及玉山等七家銀行，至於土地、臺灣、華南、彰化、及台新等五家銀行雖符合資格，但尚未表達申請意願。

童政彰說明，IRB法與現行標準法的差異是，IRB計算風險權數更精細，銀行需要有更精進的風險管理能力與政策，也需投入更龐大建置成本，包括充足資料庫、系統、資料也需做轉換。

但採用IRB法的銀行等於是「進階」，可用更符合銀行實際風險的方式，去計提資本，風控越佳的銀行，資本計提越少，可承保業務更多，獲利空間亦會增大，且一旦被核准，等於被認可優等生資格，在裡子及面子上都可以加分。

金管會採分階段審查，有初審、複審、實地審查及試辦（原則為一年）等階段，預估1年10個月內完成審查（含完成試辦）。

童政彰強調，業者在試辦一年期間，仍可用標準法申報資本適足率，試辦通過還須經銀行內部法遵、稽核認可並提報董事會，最後再經金管會核准才可適用，適用IRB者需同時對外公告用標準法計算出來的比例。

依時程若首批七家銀行趕在今年6月底前提出申請，且順利審核通過試辦一年，最快2026年第二季就有銀行的資本適足率可採用IRB法。童政彰表示，若是今年6月底沒申請，要到明年3月1日才能再申請。