金管會推永續金融證照 4月首次考試

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金融證照又多一張。金管會綜規處副處長林羲聖25日宣布，由證基會結合金融研訓院、保發中心規劃辦理的「永續金融證照」，第一季啟動，分為「基礎能力」與「進階能力」兩階段，4月10日啟動第一次考試，最快5月就有第一批拿到初階證照，進階證照最快第三季取得。

林羲聖指出，永續金融證照架構分「基礎能力」與「進階能力」兩階段取得，取得證照者，有利工作求職及專業度提升且證照無期限。基礎能力證照有二種取得方式，一是參加永續金融證照的基礎能力課程，經評量合格，二是直接報考永續發展基礎能力測驗合格，取得證照，沒有任何報名資格限制，一年有六次筆試，70分為及格，首次測驗將4月10日登場，預計5月會有首批合格者取得證照。

進階能力證照採訓考合一制度，須有五大資格之一才能取得證照：取得永續金融證照－基礎能力證照、取得「永續發展基礎能力測驗」合格、取得永續相關國際證照、具金融機構永續金融相關工作經歷、於規定期間內取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程。

證基會表示，永續金融人才所需具備的能力，包含前台商品開發（含投融資）、中台是針對永續發展的風險管理（例如轉型、數位化），後台是有關資訊揭露、課程設計等。進階證照需要完成一定課程時數，規定期間內取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程。