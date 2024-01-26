新股31日掛牌交易 兆豐金現增115.5億 募集完成

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兆豐金控睽違8年再度辦理現金增資，25日宣布全數募集完成，此次現增普通股3.5億股，每股定價33元，募資總金額115.5億元，公開抽籤吸引56萬筆申購、超額認購18倍，增資新股預定31日上市掛牌交易。

兆豐金表示，現增後股本將提高至1,440億元，所募資金將用在轉投資兆豐保險、償還債務及充實營運資金暨強化財務結構。

兆豐金董事長雷仲達在成功募資後，感謝投資人對兆豐金的肯定與認同，強調兆豐金將持續努力提升獲利，以實際績效表現，回應股東的支持。

兆豐金去年獲利創歷史新高，稅後純益332.38億元、年增率81％，每股稅後純益（EPS）2.37元，穩坐公股金控龍頭寶座。也因歷年獲利及股息穩定，加上2023年獲利爆發，激勵投資人對這次現增反應熱烈、繳款踴躍。

兆豐金指出，法人股東幾乎全數參與，股東繳款率超過9成。未認足的股份，在維護泛公股持股比例考量下，完全未洽任何自然人，全數由泛公股機構認購；兆豐金員工亦展現強大向心力，繳款率達100％。

兆豐金去年底法說會提到，將持續致力維持穩定的股利政策，因此法人預期，今年兆豐金股利有望超越去年的1.32元。兆豐金更被小股民譽為「金融股護國神山」，以33元辦理現增3.5億股，17日起至19日開放公開申購，引發申購熱潮，參與申購近56萬筆，超額認購達18倍，中籤率約5.8％，顯示投資人對兆豐金的經營績效與發展潛力深具信心。兆豐金25日收盤價37.8元，中籤股民目前每張約賺4,800元。